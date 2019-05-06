«Были дни, когда я ненавидела маму»: сирота из Ярославля впервые увидела родных, став звездой шоу

Сейчас Настя живёт в Ярославле на съемной квартире и учится в колледже на программиста

18-летняя Анастасия Яковенко из Ярославля прославилась на всю страну после того, как спела на проекте «Ты супер!». Участники этой программы — дети-сироты из разных уголков России и мира. Настя поразила своим пением жюри: девушка исполнила известную на весь мир песню «Аллилуйя» и тут же прошла в полуфинал. На этом сюрпризы не закончились. На шоу Настя впервые встретилась с бабушкой и тетей. Девушка знала, что на Украине у неё живут родственники, но она их никогда не видела. Эта трогательная сцена пробила на слезу всех зрителей, сидящих в зале. Мы познакомились с Настей поближе и узнали её непростую историю. О семье, проекте и жизни в детском доме — читайте в интервью.

— Мои родители развелись, когда я была очень маленькая. Отец уехал жить на родину, на Украину. Последний раз я его видела, когда мне было восемь лет. Мама родила меня в 38, — начала рассказывать Настя. «Обиды нет, есть недопонимание»



«Я каждую минуту ждала маму, очень часто по ночам плакала» Фото: Анастасия Яковенко

Насте было шесть, когда она впервые попала в реабилитационный детский центр. Девочка прожила там одна девять месяцев. Пожалуй, это был один из самых сложных периодов в Настиной жизни. Её мама жила в Ярославле, но за всё это время так и не навестила родную дочь. Лишь присылала посылки. — У мамы на тот момент был очень тяжелый период, она лежала в больнице. Я злилась и не понимала, почему она меня не навещает. Но я верила всей своей душой, что она меня заберет. Мне все воспитатели говорили: «Да тебя никто не заберет». Начали предлагать меня в приёмные семьи, но я сказала «нет». Либо к маме, либо я остаюсь тут до последнего. Я по жизни человек очень избирательный. Маме я всегда доверяла. Друзей у Насти не было до пятого класса. Единственным центром всего была мама.

— Хоть мы и не виделись долгое время, она была для меня самым лучшим другом. Она мне была и бабушкой, и папой, и всем-всем-всем, чем только угодно для ребёнка. У меня нет на маму никакой обиды, что я оказалась в детском доме. У неё у самой жизнь была непростая. Воспитывать троих детей одной — это очень трудно, — маму Настя оправдывает.

Оказывается, у Насти большая семья. Одни родственники живут в Ярославле, другие на Украине Фото: Анастасия Яковенко

В Ярославле у Насти живёт мама и два старших сводных брата Артём и Иван. У одного уже своя семья, а у другого — первая группа инвалидности. Всю свою жизнь Настина мама посвятила уходу за вторым сыном.

— На отца обиды тоже нет, но есть недопонимание. На протяжении многих лет он не писал о себе, я до него никак не могу ни дозвониться, ни дописаться. Его нет в социальных сетях, я не знаю его номера.

Около 10 лет назад отец выслал Насте открытку на день рождения. С того момента связь прекратилась.

Любовь к музыке у Насти от отца. Он умеет играть на многих инструментах Фото: Анастасия Яковенко

Прощаясь с мамой, вцепилась в столб Сейчас Настя хоть и не живёт с мамой, но видится с ней каждый день. Она часто встречает маму после работы. Они гуляют и много разговаривают. Настя по-настоящему чувствует семейные родительские отношения.



— А как ты вообще попала в детский дом? Мама отдала?

— Нет, мама вообще категорически была против. Я даже помню, как меня забирали. Приехала опека, я вцепилась в столб, меня от него отдирали. Я не хотела никуда ехать, меня силком заталкивали в машину. Я в ней испинала женщину какую-то, у неё потом синяк остался. Мама повесила на этот столбик ленточку и молилась на него, чтобы я вернулась домой.

В доме случился пожар, поэтому органы опеки забрали Настю Фото: Анастасия Яковенко

— Я мало что помню из жизни в детском доме. Как мне рассказывали воспитатели, я была очень скромной маленькой девочкой, носила панамку. Всегда училась на хорошие оценки и везде участвовала.

Настя с детства на сцене Фото: Анастасия Яковенко / Vk.com

«Там девчонки ходят в самых лучших шмотках»

— Помню один момент из своей жизни в детском центре. В день рождения мне пришла посылка. Я открываю коробку, а там лежит изумительное белое платье. Настолько оно было красивое! Это был мамин подарок.

Еще помню один момент. Обычный день. Я прожила кучу времени в этом детском центре, настрадалась и наплакалась по маме. И вот я просыпаюсь, открываю глаза, а передо мной сидит мама. Я тогда долго не могла понять, сон это или нет. В дальнейшем она меня забрала. Я какое-то время пожила с ней, но потом опять начались проблемы в семье, и меня отдали уже в детский дом.

Настя не стала говорить о семейных проблемах. Посчитала это личным Фото: Анастасия Яковенко / Vk.com

С 17 до 18 лет Настя жила в детском доме музыкально-художественного воспитания в Ярославле. Его руководитель и предложил ей участвовать в шоу на федеральном канале.

— Там вообще к детям царское отношение. Девчонки все ходят в самых лучших шмотках, которые они сами выбирают. Некоторые дети даже путешествовали по разным странам. А ведь многие родители не могут позволить своим детям выехать куда-то за пределы России.

«Ты супер!»

Ёлке понравилось выступление Фото: фото предоставлено героиней интервью

Настя единственная ярославна на проекте. Девушка прошла отборочные туры, а потом дошла до полуфинала. Как рассказала Настя, ей было не страшно подавать заявку на участие.

— Честно, я даже и не помню, как вышла на сцену. Единственное помню, что у меня голова вообще ни о чем не думала. Просто я повторяла про себя молитвы. Это мое неприкосновенное правило. Это меня успокаивает и дает уверенность. Я знаю, что всё будет хорошо в любом случае.



«Мама у меня очень православный человек, и меня к этому подвела» Фото: фото предоставлено героиней интервью

Настя не ожидала, что этот проект изменит её жизнь. Спустя 18 лет она впервые встретилась с бабушкой и тётей. Это был большой сюрприз. О том, что Настя увидит родных, знали все, кроме неё.



— Бабушка раньше писала нам письма. Она переживала, что скоро умрёт и так и не увидит внучку. Я всегда знала, что она меня очень любит, потому что я у неё единственная внучка. Но из-за того, что мы живём в разных странах, ни у неё, ни у меня нет возможности быть вместе. Я до этого была подневольным человеком, я была маленькая. Мне никак было не приехать. А она пожилая, страшно человека в таком возрасте отпускать в чужую страну.



Самый трогательный момент Фото: фото предоставлено героиней интервью