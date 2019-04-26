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Город

В Ярославле на экоактивистку завели дело за выкопанные саженцы

Девушку обвиняют в нанесении ущерба природе

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Анна Головина утверждает, что её не задерживали 

Фото: Анна Головина / Vk.com

В Ярославле возбудили дело в отношении экоактивистки Анны Головиной. Её обвиняют в том, что она незаконно выкопала саженцы клёна. 

— Головина с помощниками выкопала 433 саженца клёна, в настоящее время по данному факту проводится проверка, в действиях лиц усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 8.28 «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан», — рассказал источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам. 

В полиции это дело не комментируют. Сама активистка утверждает, что её не задерживали по этому поводу. 

Анна Головина нередко участвует в митингах и протестных акциях, проводимых в Ярославле. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
26 апр 2019 в 18:33

Вообще-то мелочь, что в лесу , а не на поляне растёт почти полностью обречена, пока соседние деревья не очистят солнечное пятнышко. Молодь живет лет 5-15, потом гниёт и засыхает не получая должной порции света, так что если деревья добросовестно пересадить, а не свалить под мостом, если их не купят или не разберут, саженцы только выиграют.

tina
26 апр 2019 в 18:13

Куда хоть можно столько кленов посадить?!?