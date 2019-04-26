В Ярославле на экоактивистку завели дело за выкопанные саженцы

В Ярославле возбудили дело в отношении экоактивистки Анны Головиной. Её обвиняют в том, что она незаконно выкопала саженцы клёна.

— Головина с помощниками выкопала 433 саженца клёна, в настоящее время по данному факту проводится проверка, в действиях лиц усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 8.28 «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан», — рассказал источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам.