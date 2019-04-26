На обновление полигона «Скоково» под Ярославлем потратят 322 миллиона рублей от Москвы

В Ярославле прошло совещание, на котором обсудили соглашение, заключённое в прошлом году между правительством Москвы и Ярославской областью, по выделению денег на повышение экологической безопасности региона.



— 78 миллионов рублей направлено на организацию системы экологического мониторинга на территории региона и создание эколаборатории, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — Уже проведен комплекс подготовительных мероприятий по созданию эколаборатории, оборудованию помещения и набору штата сотрудников. В данный момент идет процесс подготовки к процедурам закупки оборудования. Также средства направлены на обеспечение безопасных условий при обращении с опасными отходами потребления, а именно — при сборе у населения и утилизации батареек и люминесцентных ламп. Важно, что реализован проект по обеспечению органов управления специализированной информацией в области охраны окружающей среды, а также проведена инвентаризация объемов выбросов парниковых газов на территории региона за 2017 год.