На обновление полигона «Скоково» под Ярославлем потратят 322 миллиона рублей от Москвы

В Ярославле прошло совещание, на котором обсудили соглашение, заключённое в прошлом году между правительством Москвы и Ярославской областью, по выделению денег на повышение экологической безопасности региона.
— 78 миллионов рублей направлено на организацию системы экологического мониторинга на территории региона и создание эколаборатории, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — Уже проведен комплекс подготовительных мероприятий по созданию эколаборатории, оборудованию помещения и набору штата сотрудников. В данный момент идет процесс подготовки к процедурам закупки оборудования. Также средства направлены на обеспечение безопасных условий при обращении с опасными отходами потребления, а именно — при сборе у населения и утилизации батареек и люминесцентных ламп. Важно, что реализован проект по обеспечению органов управления специализированной информацией в области охраны окружающей среды, а также проведена инвентаризация объемов выбросов парниковых газов на территории региона за 2017 год.
Кроме того, на полученные от Москвы деньги в Ярославской области планируют благоустроить населённые пункты, на территории которых расположены захоронения твёрдых бытовых отходов. На это выделено 7,4 миллиона рублей. Как отчитался представитель департамента ЖКХ, в прошлом году уже начали благоустраивать Ивняковское и Некрасовское сельские поселения.
Большая часть денег — 322 миллиона — направлены на модернизацию и обновление инфраструктуры полигона «Скоково».
— Закуплено новое оборудование для радиационного контроля, будут закуплены сооружения для очистки фильтрата, образующегося на полигоне за счет выпадения осадков, — рассказали в правительстве области. — Приобретено пять единиц спецтехники, проведено строительство на теле полигона дорог протяженностью 600 метров и площадью 3,6 квадратного километра. Оборудовано ограждение территории полигона, а также приобретены автомобильные весы с установкой на монолитном фундаменте. Модернизация проходит в активном режиме и под постоянным контролем правительства Ярославской области, так как имеет большое значение для обеспечения экологической безопасности региона.