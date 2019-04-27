«Это выглядит ужасающе»: в центре Ярославля восстановят разрушенный дом-памятник

— Выглядит этот дом сейчас ужасающе, за ним никто не следит. Видно, что здание строилось на совесть, раньше оно смотрелось очень красиво, если его восстановят — это будет прекрасно, — сказал местный житель Алексей Дмитриев.

В Ярославле городские власти пообещали восстановить здание бывшей городской детской больницы на улице Володарского, являющееся памятником культуры местного значения. Местные жители обеспокоены слухами, что, мол, на месте красивого исторического здания будет возведён жилой дом. Кроме того памятник культуры шесть раз пытались сжечь, он разрушается, собственник никаких мер не предпринимает.

Местные жители обратились за помощью к чиновникам. И те пообещали помочь.

— Никакие нормативы не позволяют возвести во дворе высотное здание. Естественно объект будет сохранён, о сносе памятника культуры речи идти не может, — заявил мэр города Владимир Волков.



В ближайшие дни в здании установят ограждения на окна и двери, чтобы не допустить проникновения в него посторонних. А в понедельник в мэрии ждут собственника здания, чтобы обсудить с ним вопрос реставрации.



Этому дому на улице Володарского уже больше 112 лет. Зимой этого года во время пожара здание сильно выгорело изнутри и выглядит теперь печальнее прежнего: кажется, его уже невозможно восстановить. Тогда, во время ночного ЧП, местные рассказывали — видели около дома поджигателей.



Здание некогда принадлежало первой бизнес-леди Ярославля Евпраксии Оловяшниковой. Её семья занималась отливом колоколов. В 1906 году она подарила городу свой дом, чтобы его обустроили под детскую больницу. Это был не единственный её подарок Ярославлю.

