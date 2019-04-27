Власти передумали: в Ярославле решили, что делать с названием Первомайского бульвара

В мэрии Ярославля прошла городская межведомственная комиссия по наименованию объектов улично-дорожной сети. Там было принято решение не трогать название Первомайского бульвара и оставить его таким, какое оно есть сейчас.
— За переименование Первомайского бульвара проголосовали 3 участника комиссии, 1 — воздержался и 6 человек проголосовали против, — сообщили в мэрии Ярославля.
В ноябре 2018 года в социальных сетях появилась информация о разделении Первомайского бульвара на две части. Участок от Волковского театра до Красной площади предлагали переименовать в Театральный бульвар, вторую часть — от Красной площади до памятника Некрасову — в Некрасовский бульвар. Сначала городские власти поддержали эту инициативу и стали готовить соответствующее постановление, но теперь передумали.
Бульвар в этом месте был построен во время благоустройства Ярославля в 1821 году на месте срытого городского вала. Его назвали Казанским по названию монастыря, стоящего рядом. В середине XIX века здесь был шикарный сад с липовыми аллеями, разбитыми в их тени лужайками, цветущими кустами и клумбами. Здесь построили детские площадки, аттракционы, беседки, уличные лотки с напитками, появились кафе и сцена для концертов. Во время мятежа было всё разрушено, но после бульвар восстановили. В 1903 году отрезок от Красной площади до набережной Волги уже носил название в честь писателя Некрасова, жившего в Ярославле. В XX веке Первомайский бульвар получил народное название Бродвей (или Брод) как место молодёжных тусовок. Также с конца XVIII века до середины XIX века нынешняя площадь Волкова делилась на две части и одна из них называлась Театральной.