Власти передумали: в Ярославле решили, что делать с названием Первомайского бульвара

В мэрии Ярославля прошла городская межведомственная комиссия по наименованию объектов улично-дорожной сети. Там было принято решение не трогать название Первомайского бульвара и оставить его таким, какое оно есть сейчас.



— За переименование Первомайского бульвара проголосовали 3 участника комиссии, 1 — воздержался и 6 человек проголосовали против, — сообщили в мэрии Ярославля.



В ноябре 2018 года в социальных сетях появилась информация о разделении Первомайского бульвара на две части. Участок от Волковского театра до Красной площади предлагали переименовать в Театральный бульвар, вторую часть — от Красной площади до памятника Некрасову — в Некрасовский бульвар. Сначала городские власти поддержали эту инициативу и стали готовить соответствующее постановление, но теперь передумали.

