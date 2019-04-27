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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

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    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

Власти передумали: в Ярославле решили, что делать с названием Первомайского бульвара

Его судьбу решили на голосовании в мэрии

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Из Первомайского бульвара хотели сделать два: Театральный и Некрасовский

Фото: Александра Савельева

В мэрии Ярославля прошла городская межведомственная комиссия по наименованию объектов улично-дорожной сети. Там было принято решение не трогать название Первомайского бульвара и оставить его таким, какое оно есть сейчас.

— За переименование Первомайского бульвара проголосовали 3 участника комиссии, 1 — воздержался и 6 человек проголосовали против, — сообщили в мэрии Ярославля.

В ноябре 2018 года в социальных сетях появилась информация о разделении Первомайского бульвара на две части. Участок от Волковского театра до Красной площади предлагали переименовать в Театральный бульвар, вторую часть — от Красной площади до памятника Некрасову — в Некрасовский бульвар. Сначала городские власти поддержали эту инициативу и стали готовить соответствующее постановление, но теперь передумали.

В XIX веке Казанский бульвар был у ярославцев одним из любимых мест для прогулок

Фото: Yargid.ru

Бульвар в этом месте был построен во время благоустройства Ярославля в 1821 году на месте срытого городского вала. Его назвали Казанским по названию монастыря, стоящего рядом. В середине XIX века здесь был шикарный сад с липовыми аллеями, разбитыми в их тени лужайками, цветущими кустами и клумбами. Здесь построили детские площадки, аттракционы, беседки, уличные лотки с напитками, появились кафе и сцена для концертов. Во время мятежа было всё разрушено, но после бульвар восстановили. В 1903 году отрезок от Красной площади до набережной Волги уже носил название в честь писателя Некрасова, жившего в Ярославле. В XX веке Первомайский бульвар получил народное название Бродвей (или Брод) как место молодёжных тусовок. Также с конца XVIII века до середины XIX века нынешняя площадь Волкова делилась на две части и одна из них называлась Театральной.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

топонимикаПервомайский бульвар

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КОММЕНТАРИИ (2)

tina
27 апр 2019 в 08:27

Приятно, что принято здравое решение, в городе хватает проблем без переименований.......

Richi
27 апр 2019 в 07:48

Какие важные дела творись! ИКД в разгаре.