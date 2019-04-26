Не прячьте бутылки: разбираемся, можно ли пить пиво на улице, завернув его в бумажный пакет

Весна. Пятница. Не выпить ли пивка на свежем воздухе? «Нет», — говорят в МВД, если речь идёт об общественных местах. А по закону в городе, куда ни пойди, почти везде — общественное место.



Тут вспоминается знаменитый диалог героя Виктора Сухорукова с полицейским из культового фильм «Брат-2».



— Дайте мне бутылку и предъявите документы! Вы нарушаете закон штата Иллинойс — запрещено пить алкоголь в общественных местах!



— Чё ты мне паришь? Все покупают и пьют! Вон возле магазина — пойдем покажу!

