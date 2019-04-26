Не прячьте бутылки: разбираемся, можно ли пить пиво на улице, завернув его в бумажный пакет

Весна. Пятница. Не выпить ли пивка на свежем воздухе? «Нет», — говорят в МВД, если речь идёт об общественных местах. А по закону в городе, куда ни пойди, почти везде — общественное место.
Тут вспоминается знаменитый диалог героя Виктора Сухорукова с полицейским из культового фильм «Брат-2».
— Дайте мне бутылку и предъявите документы! Вы нарушаете закон штата Иллинойс — запрещено пить алкоголь в общественных местах!
— Чё ты мне паришь? Все покупают и пьют! Вон возле магазина — пойдем покажу!
— У них бутылка в пакете, я не вижу, что они пьют. А вы пьете в общественном месте!
В России в алкомаркетах и пивных лавках тоже давно продают специальные бумажные пакеты под бутылки и банки. И многие уверены, раз в магазинах продают, значит, это работает. Оказывается — нет, не работает.
— Ответственность наступает не за демонстрацию алкогольной продукции, а за факт распития алкоголя, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.
Тут снова вопрос: а если пакет непрозрачный, то как полицейский докажет, что внутри — алкоголь. И на это у полиции есть ответ.
— Если есть признаки нарушения административного правопорядка, должностное лицо имеет право провести личный досмотр вещей в присутствии понятых или видеозаписи.
По закону распитие алкогольной продукции в запрещенных местах влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.
С начала этого года полицейские в Ярославской области выписали уже больше 1245 штрафов за распитие спиртного в общественных местах. И попадаться люди стали чаще с наступлением тепла и в основном в городе — только в апреле — 551 факт, в самом Ярославле — 426. Особенно много пьют в микрорайоне Резинотехника, где местные жители требуют больше полицейских, чтобы очистить улицы.