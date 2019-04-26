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Город

Не прячьте бутылки: разбираемся, можно ли пить пиво на улице, завернув его в бумажный пакет

Что полицейские делают с теми, кто выпивает, скрывая бутылки и банки

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Открытая бутылка в руке уже считается распитием. Даже если ты ещё не сделал и глотка

Фото: Михаил Контуев

Весна. Пятница. Не выпить ли пивка на свежем воздухе? «Нет», — говорят в МВД, если речь идёт об общественных местах. А по закону в городе, куда ни пойди, почти везде — общественное место.

Тут вспоминается знаменитый диалог героя Виктора Сухорукова с полицейским из культового фильм «Брат-2».

— Дайте мне бутылку и предъявите документы! Вы нарушаете закон штата Иллинойс — запрещено пить алкоголь в общественных местах!

— Чё ты мне паришь? Все покупают и пьют! Вон возле магазина — пойдем покажу!

— У них бутылка в пакете, я не вижу, что они пьют. А вы пьете в общественном месте!

В России в алкомаркетах и пивных лавках тоже давно продают специальные бумажные пакеты под бутылки и банки. И многие уверены, раз в магазинах продают, значит, это работает. Оказывается — нет, не работает. 

— Ответственность наступает не за демонстрацию алкогольной продукции, а за факт распития алкоголя, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.

Тут снова вопрос: а если пакет непрозрачный, то как полицейский докажет, что внутри — алкоголь. И на это у полиции есть ответ.

— Если есть признаки нарушения административного правопорядка, должностное лицо имеет право провести личный досмотр вещей в присутствии понятых или видеозаписи.

По закону распитие алкогольной продукции в запрещенных местах влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.

С начала этого года полицейские в Ярославской области выписали уже больше 1245 штрафов за распитие спиртного в общественных местах. И попадаться люди стали чаще с наступлением тепла и в основном в городе — только в апреле — 551 факт, в самом Ярославле — 426. Особенно много пьют в микрорайоне Резинотехника, где местные жители требуют больше полицейских, чтобы очистить улицы. 

ТЕКСТ

Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
26 апр 2019 в 14:25

Спиртного не пью, так что мне волноваться не о чем, но забавляет вопрос: есть магазины торгующие на разлив. И бутылочку с квасом или лимонадом от них от вина или пива не отличить. И как? ;)

Яков Семеныч
26 апр 2019 в 14:15

На резинотехнике полицейские будут мести улицы? Михаил, что вы пишете ?

смотрящий Ярослвля
26 апр 2019 в 14:51

Пил, пью и буду пить, штрафы платить не буду, за границу не езжу, имущества для взыскания не имею, бухаю где хочу