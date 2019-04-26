26 апреля пятница
СЕЙЧАС +18°С
usd 64.68
eur 72.11
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
usd 64.68
eur 72.11
Город

«Вода смывает берега»: географ объяснил необычное явление при слиянии Волги и Которосли

Ярославский специалист прокомментировал природный феномен границы между реками

Поделиться

1 154
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Красивое явление можно наблюдать уже несколько дней 

Фото: Александр Давидик / Vk.com

Ярославцы уже несколько дней наблюдают удивительное природное явление — границу между Волгой и Которослью. Она видна настолько чётко, будто нарисована. 

Феномен объяснил ярославский географ.

— Такой цвет воды в Которосли получился из-за таяния снега, который вместе с землей и глиной попадает в воду, — объясняет Павел Кириков. — Весной скорость течения реки увеличивается, и увеличивается её ширина, выше по течению вода выходит из берегов, подмывая их. Только наличием в воде огромного количества земли, песка и глины обусловлен такой цвет. Через месяц цвет воды будет прежний, хотя и немного светлее, чем в Волге.

Место встречи двух рек запечатлел ярославский фото- и видеохудожник 

Через месяц граница размоется 

— Такое явление не редкость, ведь при слиянии двух рек встречаются воды, которые имеют разную температуру, плотность, разное количество растворенных минеральных и органических веществ. Самый яркий и красивый пример — это встреча вод Амазонки и Атлантического океана, — добавил географ. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

ВолгаКоторосль

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)