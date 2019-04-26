«Вода смывает берега»: географ объяснил необычное явление при слиянии Волги и Которосли

Ярославцы уже несколько дней наблюдают удивительное природное явление — границу между Волгой и Которослью. Она видна настолько чётко, будто нарисована.

Феномен объяснил ярославский географ.

— Такой цвет воды в Которосли получился из-за таяния снега, который вместе с землей и глиной попадает в воду, — объясняет Павел Кириков. — Весной скорость течения реки увеличивается, и увеличивается её ширина, выше по течению вода выходит из берегов, подмывая их. Только наличием в воде огромного количества земли, песка и глины обусловлен такой цвет. Через месяц цвет воды будет прежний, хотя и немного светлее, чем в Волге.

