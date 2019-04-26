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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

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Город

В мэрии рассказали, зачем коммунальщики выбросили груды мусора прямо под Октябрьский мост

Технику, сбрасывающую грязь на Тверицкой набережной, сфотографировали ярославцы

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Грязь, сваленную под мостом, вывезли

Фото: мэрия Ярославля

Ярославцы увидели, как машины сгружают собранную с улиц города грязь прямо под Октябрьским мостом и сфотографировали технику. 


— Я не специалист в этом деле, но мне кажется, это какая-то неправильная история, — поделился с нами читатель 76.RU.

В мэрии тогда пообещали разобраться, почему коммунальщики сбросили мусор в Тверицкой набережной. Оказалось, что это было вынужденной мерой.

— Это была неисправность машины, экстренная выгрузка бункера, — рассказал замначальника информационной политики мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. — Сейчас весь песок убрали. 

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

грязьуборка города

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КОММЕНТАРИИ (4)

кошка Машка
26 апр 2019 в 11:41

больше лапшы и вискаса

Житель
26 апр 2019 в 10:50

Вынужденная мера выгрузить один раз, но судя по фотографиям там не одна куча. Опять #лапшанауши

Наскальный
26 апр 2019 в 10:25

Бэтмен должен спасать город, а не разрушать, куда мы катимся....