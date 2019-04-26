В мэрии рассказали, зачем коммунальщики выбросили груды мусора прямо под Октябрьский мост

Ярославцы увидели, как машины сгружают собранную с улиц города грязь прямо под Октябрьским мостом и сфотографировали технику.





— Я не специалист в этом деле, но мне кажется, это какая-то неправильная история, — поделился с нами читатель 76.RU.



В мэрии тогда пообещали разобраться, почему коммунальщики сбросили мусор в Тверицкой набережной. Оказалось, что это было вынужденной мерой.



— Это была неисправность машины, экстренная выгрузка бункера, — рассказал замначальника информационной политики мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. — Сейчас весь песок убрали.

