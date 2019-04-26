На День города в Ярославль пригласят сразу несколько звёзд

Стало известно, кто выступит на День города в Ярославле. В этом году праздник состоится 25 мая, Ярославль отметит 1009-летие.

— Будет много площадок, будут артисты. Группа «Отпетые мошенники» дала согласие. Певица Натали. Но пока идут переговоры, не хотелось бы обещать, — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков. — Фейерверк будет. Будет ещё кое-что интересное, но пока не буду открывать секрет.

Пока это всё, что известно про День города в 2019 году. Впереди Пасха, на которой будут бесплатно раздавать Библию.