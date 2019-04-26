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Город

На День города в Ярославль пригласят сразу несколько звёзд

Кто выступит на празднике 25 мая

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В Ярославль хотят пригласить больше звёзд 

Фото: Александра Савельева

Стало известно, кто выступит на День города в Ярославле. В этом году праздник состоится 25 мая, Ярославль отметит 1009-летие. 

— Будет много площадок, будут артисты. Группа «Отпетые мошенники» дала согласие. Певица Натали. Но пока идут переговоры, не хотелось бы обещать, — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков. — Фейерверк будет. Будет ещё кое-что интересное, но пока не буду открывать секрет. 

Пока это всё, что известно про День города в 2019 году. Впереди Пасха, на которой будут бесплатно раздавать Библию

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День города - 2019

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КОММЕНТАРИИ (14)

гость
26 апр 2019 в 12:01

Уважаемые Ярославцы!
Власть узурпирующая группа,
обложила вас новыми поборами,
отменила льготы и пособия, необоснованно, поднимает обязательные платежи, за, якобы, предоставляемые услуги.
вы уже забыли как отвратительно производили уборку города от снега?
люди, обязанные, делать вашу жизнь лучше, считаю вас "спивающимся быдлом" и заявляют, что "ни чего вам не должны"!
перечислять всё, чем отличились эти люди, в своих стараниях, сделать вашу жизнь хуже, не хватит, разрешенного объема для комментариев.
и вот теперь, они, пытаются, тот объем гадостей, что вылит на вас, завернуть в красивый фантик, типа, "праздник-праздник".
а вы, опять готовы, продаться, за цветные ленты и яркие стекляшки?
вы еще не поняли, что в красивых обертках, вам ВСЕГДА будут подсовывать, отнюдь, не шоколад?
лучший способ, показать, этим зарвавшимся властолюбцам, ваше к ним отношение,
это, бойкотировать подобные шабаши и тем самым подтвердить, что ваши стенания в комментариях, не простое размазывание соплей.
не надо прикрываться, красивыми лозунгами, про традиции и "светлый миг радости в темные времена".
если вам так дорога дата основания города, отметьте этот праздник с друзьями!
но не ходите на массовки!
пусть мэр и, прочая, камарилья, увидят пустые площади и стадионы!
вы, пишите, много, протестных комментариев в соц. сетях, а что дальше?
вот вам лучший способ показать ваше отношение к происходящему!

Гость
26 апр 2019 в 13:26

если Артисты то только Местные! остальных ф топку!!!да и "гулять" на трезвую(((

Гость
26 апр 2019 в 12:58

Может не надо?