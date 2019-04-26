Мэр Ярославля расхвалил сам себя

Сегодня мэр Ярославля пригласил журналистов прокатиться на речном трамвайчике, где устроил пресс-завтрак и отвечает на вопросы. Одной из первых его речей стала оценка собственной работы. Скромничать не стал.

— Итоги должны подводить люди. Но я скажу несколько примеров, что удалось сдвинуть с мёртвой точки. Ряд банкротящихся предприятий смогли спасти. Например, «Городское Спецавтохозяйство». Стабильная работа стала в ПАТП. Неплохая динамика по повышению доходной части бюджета. За первый квартал 12%. Налажен диалог с населением, — перечислил свои заслуги Волков. — Мы говорим открыто, а не по заученным текстам. Нам есть к чему стремиться. Прикладываем усилия, чтобы по итогам года показатели были хорошими. Да, и ещё не сказал, что не только автобусный, но и троллейбусный парк обновляется.

