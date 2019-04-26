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Город

Мэр Ярославля расхвалил сам себя

Владимир Волков устроил встречу с журналистами

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Владимир Волков рассказывает про свою работу 

Фото: Михаил Контуев 

Сегодня мэр Ярославля пригласил журналистов прокатиться на речном трамвайчике, где устроил пресс-завтрак и отвечает на вопросы. Одной из первых его речей стала оценка собственной работы. Скромничать не стал. 

— Итоги должны подводить люди. Но я скажу несколько примеров, что удалось сдвинуть с мёртвой точки. Ряд банкротящихся предприятий смогли спасти. Например, «Городское Спецавтохозяйство». Стабильная работа стала в ПАТП. Неплохая динамика по повышению доходной части бюджета. За первый квартал 12%. Налажен диалог с населением, — перечислил свои заслуги Волков. — Мы говорим открыто, а не по заученным текстам. Нам есть к чему стремиться. Прикладываем усилия, чтобы по итогам года показатели были хорошими. Да, и ещё не сказал, что не только автобусный, но и троллейбусный парк обновляется.

При этом позже чиновник рассказал. что мало читает книги. Мы ведём онлайн-трансляцию со встречи с мэром, где можно прочитать всё, что он говорил. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
26 апр 2019 в 10:09

Интересно, а население в курсе, что у него с мэром налажен диалог?

Гость8
26 апр 2019 в 12:34

А вот отменил бы речные трамваи, где бы сейчас пресс конференцию проводил?

Своя
26 апр 2019 в 09:38

Ну да, сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Из выше перечисленного, думаю. что это не его заслуги, а перешедшие от другого мэра и завершенные уже при Волкове, потому что. то что он собирается реализовывать от мусора до транспорта, вобще ни в какие ворота не лезет, от него у населения только один негатив, поэтому нечем тут хвастаться.