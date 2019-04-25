«Это было трогательно»: экс-директор Волковского театра Юрий Итин приехал в Ярославль

Бывший директор театра имени Волкова Юрий Итин побывал с неофициальным визитом в Ярославле. Здесь он встретился со своими старыми друзьями: сотрудниками и актёрами театра и другими людьми из сферы культуры.



— Эта была личная встреча, никак не связанная с рабочими делами, — рассказал первый заместитель директора театра имени Волкова Валерий Русин. — Это было трогательно — пришли те, кого Юрий Константинович хотел увидеть.



В театр Юрий Итин не заходил, зато на встречу заглянул его нынешний директор Алексей Туркалов.

