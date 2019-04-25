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    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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«Это было трогательно»: экс-директор Волковского театра Юрий Итин приехал в Ярославль

Подробности его встречи с друзьями и бывшими коллегами

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В театр Юрий Итин заходить не стал

Фото: театр имени Волкова

Бывший директор театра имени Волкова Юрий Итин побывал с неофициальным визитом в Ярославле. Здесь он встретился со своими старыми друзьями: сотрудниками и актёрами театра и другими людьми из сферы культуры.

— Эта была личная встреча, никак не связанная с рабочими делами, — рассказал первый заместитель директора театра имени Волкова Валерий Русин. — Это было трогательно — пришли те, кого Юрий Константинович хотел увидеть.

В театр Юрий Итин не заходил, зато на встречу заглянул его нынешний директор Алексей Туркалов.

Недавно Итин, Серебренников и Апфельбаум были отпущены из-под подписки о невыезде. Все они проходят по делу о хищениях. Юрий Итин, по версии следствия, работая на посту генерального директора «Седьмой студии», вместе с главным бухгалтером Ниной Масляевой с 2011 года по 2014 год похитил выделенные государством на «развитие и популяризацию искусства» деньги.

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