«Это было трогательно»: экс-директор Волковского театра Юрий Итин приехал в Ярославль

Бывший директор театра имени Волкова Юрий Итин побывал с неофициальным визитом в Ярославле. Здесь он встретился со своими старыми друзьями: сотрудниками и актёрами театра и другими людьми из сферы культуры.
— Эта была личная встреча, никак не связанная с рабочими делами, — рассказал первый заместитель директора театра имени Волкова Валерий Русин. — Это было трогательно — пришли те, кого Юрий Константинович хотел увидеть.
В театр Юрий Итин не заходил, зато на встречу заглянул его нынешний директор Алексей Туркалов.
Недавно Итин, Серебренников и Апфельбаум были отпущены из-под подписки о невыезде. Все они проходят по делу о хищениях. Юрий Итин, по версии следствия, работая на посту генерального директора «Седьмой студии», вместе с главным бухгалтером Ниной Масляевой с 2011 года по 2014 год похитил выделенные государством на «развитие и популяризацию искусства» деньги.