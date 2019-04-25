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Город

В Ярославле пыль с убранных дорог свалили под Октябрьский мост

Груды песка и грязи валяются на Тверицкой набережной

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Груды пыли появились на набережной в Заволжском районе

Фото: читатель 76.RU

В одном месте убрали, в другом — нагадили. В Ярославле коммунальщики сбросили груды грязи и пыли, собранной с дорог машинами, на Тверицкую набережную. 

Оранжевые машины под Октябрьским мостом увидели ярославцы, присмотревшись, поняли, что они разгружают грязь на землю. 

— Сегодня в 9:10 под Октябрьским мостом через Волгу со стороны Тверицкой набережной машины-пылесосы, убирающие город, сгружали то, что собрано с дорог. Я не специалист в этом деле, но мне кажется, это какая-то неправильная история, — поделился с нами читатель 76.RU. 

В мэрии Ярославля рассказали, что уборкой города сейчас занимаются генеральный подрядчик «Спецавтохозяйство» и субподрядчик «Городской дорожный центр».

— Сейчас проводится выяснение данных работ, по итогам будут составлены акт и разъяснительная работа. Если работы проводятся незаконно, будет выполнен вывоз, — прокомментировал пресс-секретарь мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. 

Машины, убирающие город, свезли грязь под мост

Подобные выходки от дорожных служб в Ярославле — не редкость: зимой снег с дорог куда только не сгружали. Однажды грязную кучу свалили на остановку общественного транспорта

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ТЕГИ

грязьуборка города

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КОММЕНТАРИИ (2)

Иван
25 апр 2019 в 14:47

Это вот за миллиарды оплаты по контракту на уборку города мы такую "красоту" и "экологию"имеем? Где бюджетные (=налоговые=наши) деньги на вывоз и захоронение мусора? И где уголовное дело за их распил? И хотят отделаться разъяснительной работой.....зашквар. Ау, ФСБ...

Житель Ярославля
25 апр 2019 в 14:00

Это уголовное преступление, эта пыль и песок с дорог содержат массу ядовитых веществ. Кто это делает, умышленно причиняют тяжкий вред здоровью большому количеству людей, огромный вред экологии - вся эта дрянь потечет в Волгу. Не в мэрию надо обращаться, а в прокуратуру!