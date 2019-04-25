В Ярославле пыль с убранных дорог свалили под Октябрьский мост

В одном месте убрали, в другом — нагадили. В Ярославле коммунальщики сбросили груды грязи и пыли, собранной с дорог машинами, на Тверицкую набережную.
Оранжевые машины под Октябрьским мостом увидели ярославцы, присмотревшись, поняли, что они разгружают грязь на землю.
— Сегодня в 9:10 под Октябрьским мостом через Волгу со стороны Тверицкой набережной машины-пылесосы, убирающие город, сгружали то, что собрано с дорог. Я не специалист в этом деле, но мне кажется, это какая-то неправильная история, — поделился с нами читатель 76.RU.
В мэрии Ярославля рассказали, что уборкой города сейчас занимаются генеральный подрядчик «Спецавтохозяйство» и субподрядчик «Городской дорожный центр».
— Сейчас проводится выяснение данных работ, по итогам будут составлены акт и разъяснительная работа. Если работы проводятся незаконно, будет выполнен вывоз, — прокомментировал пресс-секретарь мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.
Подобные выходки от дорожных служб в Ярославле — не редкость: зимой снег с дорог куда только не сгружали. Однажды грязную кучу свалили на остановку общественного транспорта.