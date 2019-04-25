В Брагино появится аллея имени Ивана Ткаченко: какой её хотят сделать

В Дзержинском районе Ярославля хотят создать аллею имени Ивана Ткаченко — погибшего в авиакатастрофе хоккеиста «Локомотива».
На первых эскизах аллеи нарисовали скейт-площадку, велосипедную площадку и арт-объект в виде ворот с хоккейной клюшкой. Благоустроить аллею хотят вдоль улицы Панина — между новым храмом и строящимся спортивным комплексом. Ведь именно в Дзержинском районе жил спортсмен, имя которого хотят увековечить ещё и по той причине, что он был благотворителем. Правда, информация об этом стала общеизвестной только после гибели Ивана Ткаченко.
— Проекты эскизов пока сырые, это предложения о том, что можно сделать. По сути это черновик. Всё будет зависеть от финансов: это сборы, народная инициатива, — рассказал общественник Максим Диканенко. — Мы по согласованию с отцом Ивана пока добиваемся самой сути — узаконить, утвердить это место под аллею. А дальше будем наполнять смыслом. Идею уже одобрили председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов и председатель общественной палаты города Сергей Берёзкин.
Теперь группа активистов вместе с отцом погибшего хоккеиста будут встречаться с мэром Ярославля, чтобы согласовать место для аллеи. Не исключают вариант, что объявят конкурс на лучший проект благоустройства этого пространства.
— Иван не только спортсмен, он благотворитель, жертвователь. Делал богоугодные дела, как отразить и это в аллее? Одной клюшки с шайбой недостаточно. Ведь это будет рядом со Свято-Тихоновским храмом, — рассказал Максим Диканенко.
Уже завтра в Москве устроят закрытую премьеру фильма об Иване Ткаченко, затем его покажут по всей стране. Имя Ивана стало самым вспоминаемым из числа погибших хоккеистов в авиакатастрофе в аэропорту Туношна 7 сентября 2011 года. Даже в Госдуме предложили назвать улицу в Дагестане именем спортсмена.
Авиакатастрофа случилась в Ярославле 7 сентября 2011 года. На взлёте из Туношны упал и разбился самолёт с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Выжил только один человек. Сразу после трагедии стало известно — игрок «Локомотива» Иван Ткаченко несколько лет занимался благотворительностью, скрывая свое имя. Он переводил миллионы рублей на лечение больных детей.