В Брагино появится аллея имени Ивана Ткаченко: какой её хотят сделать

На первых эскизах аллеи нарисовали скейт-площадку, велосипедную площадку и арт-объект в виде ворот с хоккейной клюшкой. Благоустроить аллею хотят вдоль улицы Панина — между новым храмом и строящимся спортивным комплексом. Ведь именно в Дзержинском районе жил спортсмен, имя которого хотят увековечить ещё и по той причине, что он был благотворителем. Правда, информация об этом стала общеизвестной только после гибели Ивана Ткаченко.

— Проекты эскизов пока сырые, это предложения о том, что можно сделать. По сути это черновик. Всё будет зависеть от финансов: это сборы, народная инициатива, — рассказал общественник Максим Диканенко. — Мы по согласованию с отцом Ивана пока добиваемся самой сути — узаконить, утвердить это место под аллею. А дальше будем наполнять смыслом. Идею уже одобрили председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов и председатель общественной палаты города Сергей Берёзкин.

Теперь группа активистов вместе с отцом погибшего хоккеиста будут встречаться с мэром Ярославля, чтобы согласовать место для аллеи. Не исключают вариант, что объявят конкурс на лучший проект благоустройства этого пространства.

— Иван не только спортсмен, он благотворитель, жертвователь. Делал богоугодные дела, как отразить и это в аллее? Одной клюшки с шайбой недостаточно. Ведь это будет рядом со Свято-Тихоновским храмом, — рассказал Максим Диканенко.

Уже завтра в Москве устроят закрытую премьеру фильма об Иване Ткаченко, затем его покажут по всей стране. Имя Ивана стало самым вспоминаемым из числа погибших хоккеистов в авиакатастрофе в аэропорту Туношна 7 сентября 2011 года. Даже в Госдуме предложили назвать улицу в Дагестане именем спортсмена.