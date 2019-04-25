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В Брагино появится аллея имени Ивана Ткаченко: какой её хотят сделать

Появился первый эскиз благоустройства в честь погибшего хоккеиста ярославского «Локомотива»

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Иван успел побывать капитаном «Локомотива» и его рекордсменом. В копилке спортсмена 313 очков

Фото: кадр из фильма про Ивана Ткаченко 

В Дзержинском районе Ярославля хотят создать аллею имени Ивана Ткаченко — погибшего в авиакатастрофе хоккеиста «Локомотива». 

На первых эскизах аллеи нарисовали скейт-площадку, велосипедную площадку и арт-объект в виде ворот с хоккейной клюшкой. Благоустроить аллею хотят вдоль улицы Панина — между новым храмом и строящимся спортивным комплексом. Ведь именно в Дзержинском районе жил спортсмен, имя которого хотят увековечить ещё и по той причине, что он был благотворителем. Правда, информация об этом стала общеизвестной только после гибели Ивана Ткаченко. 

Одна из страниц эскиза аллеи 

Фото: Максим Диканенко/Facebook.com 

— Проекты эскизов пока сырые, это предложения о том, что можно сделать. По сути это черновик. Всё будет зависеть от финансов: это сборы, народная инициатива, — рассказал общественник Максим Диканенко. — Мы по согласованию с отцом Ивана пока добиваемся самой сути — узаконить, утвердить это место под аллею. А дальше будем наполнять смыслом. Идею уже одобрили председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов и председатель общественной палаты города Сергей Берёзкин.

Теперь группа активистов вместе с отцом погибшего хоккеиста будут встречаться с мэром Ярославля, чтобы согласовать место для аллеи. Не исключают вариант, что объявят конкурс на лучший проект благоустройства этого пространства.

— Иван не только спортсмен, он благотворитель, жертвователь. Делал богоугодные дела, как отразить и это в аллее? Одной клюшки с шайбой недостаточно. Ведь это будет рядом со Свято-Тихоновским храмом, — рассказал Максим Диканенко. 

Уже завтра в Москве устроят закрытую премьеру фильма об Иване Ткаченко, затем его покажут по всей стране. Имя Ивана стало самым вспоминаемым из числа погибших хоккеистов в авиакатастрофе в аэропорту Туношна 7 сентября 2011 года. Даже в Госдуме предложили назвать улицу в Дагестане именем спортсмена. 

Авиакатастрофа случилась в Ярославле 7 сентября 2011 года. На взлёте из Туношны упал и разбился самолёт с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Выжил только один человек. Сразу после трагедии стало известно — игрок «Локомотива» Иван Ткаченко несколько лет занимался благотворительностью, скрывая свое имя. Он переводил миллионы рублей на лечение больных детей.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
25 апр 2019 в 12:46

а ничего что Папанина заволгой,не понял где хотят строить,в брагино или заволгой

горожанин
25 апр 2019 в 13:23

Нужно и улицы переименовать на фамилии всех хоккеистов.Зачем нам устарелые Карлы лиБпнехты или Урицкие в Блюхерами.Как вы думаете?Язык ломать только.

Гость
25 апр 2019 в 12:50

К сожалению наши чиновники заняты французским нотр дамом , им Россия в целом безразлична