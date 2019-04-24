«Даём месяц, чтобы убраться»: чиновников обязали расчистить огромную свалку у реки

Жители Заволжского района Ярославля много лет жалуются на незаконную свалку на пустыре рядом с улицей Сахарова. Здесь протекает старинная речка Урочь сквозь хлам и мусор, а поле рядом превратилось в пристанище для бездомных.

— Стараниями жителей территория включена в лесопарковый зеленый пояс города Ярославля. Проблема гаражей и свалки — это один из частных моментов. Но существенный. Там жесть реальная, что в реку течет — страшно думать. Так-то много ли надо, чтобы убить маленькую речку, — считает читатель 76.RU.

