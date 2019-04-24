«Даём месяц, чтобы убраться»: чиновников обязали расчистить огромную свалку у реки

Жители Заволжского района Ярославля много лет жалуются на незаконную свалку на пустыре рядом с улицей Сахарова. Здесь протекает старинная речка Урочь сквозь хлам и мусор, а поле рядом превратилось в пристанище для бездомных.
— Стараниями жителей территория включена в лесопарковый зеленый пояс города Ярославля. Проблема гаражей и свалки — это один из частных моментов. Но существенный. Там жесть реальная, что в реку течет — страшно думать. Так-то много ли надо, чтобы убить маленькую речку, — считает читатель 76.RU.
На этой неделе до загнивающего пустыря дошла инспекция областного департамента охраны окружающей среды и природопользования. Виновника установили быстро.
— Собственника у земли нет, ликвидировать свалку обязана администрация Заволжского района, — рассказали в пресс-службе департамента. — Если в течение месяца меры не будут приняты, материалы будут направлены в прокуратуру.
А на прошлой неделе в Дзержинском районе ярославец в одиночку прибрал парк. Он рассказал, что на этом не остановится.