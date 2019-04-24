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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

«Даём месяц, чтобы убраться»: чиновников обязали расчистить огромную свалку у реки

Под завалами погибает пустырь в Заволжском районе Ярославля

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Местные жители мечтают увидеть здесь парк отдыха, а не горы мусора

Фото: Парк отдыха_Озерная гривка_Ярославль/Vk.com

Жители Заволжского района Ярославля много лет жалуются на незаконную свалку на пустыре рядом с улицей Сахарова. Здесь протекает старинная речка Урочь сквозь хлам и мусор, а поле рядом превратилось в пристанище для бездомных.

— Стараниями жителей территория включена в лесопарковый зеленый пояс города Ярославля. Проблема гаражей и свалки — это один из частных моментов. Но существенный. Там жесть реальная, что в реку течет — страшно думать. Так-то много ли надо, чтобы убить маленькую речку, — считает читатель 76.RU.

На этой неделе до загнивающего пустыря дошла инспекция областного департамента охраны окружающей среды и природопользования. Виновника установили быстро.

— Собственника у земли нет, ликвидировать свалку обязана администрация Заволжского района, — рассказали в пресс-службе департамента. — Если в течение месяца меры не будут приняты, материалы будут направлены в прокуратуру.

А на прошлой неделе в Дзержинском районе ярославец в одиночку прибрал парк. Он рассказал, что на этом не остановится.

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