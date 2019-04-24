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Город

Бюро судмедэкспертизы в Ярославле запретили брить и наряжать покойников

А также оказывать ряд других ритуальных услуг

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Ярославскому бюро велели отказаться от платных услуг

Фото: Александра Савельева

Ярославскому бюро судебно-медицинской экспертизы запретили оказывать платные ритуальные услуги. А именно: брить и мыть трупы, оформлять погребальный наряд, проводить религиозный обряд и другие услуги за дополнительную плату. Такое решение вынесли в управлении антимонопольной службы Ярославской области. 

— Директором бюро был утвержден прайс-лист платных услуг, включающий в том числе ряд работ, не связанных с целью создания и функционирования бюро (к которым относится только вскрытие, проведение экспертизы и т. д.), — уточнили в УФАС. — Это было расценено как необоснованное преимущество на рынке ритуальных услуг в отношении конкретного юридического лица.

Антимонопольщики выдали предупреждение о том, что бюро необходимо перестать заниматься этими услугами. Также ярославцев просят сообщать в УФАС, если в бюро судмедэкспертизы за деньги предлагают дополнительные услуги для покойных. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
24 апр 2019 в 18:40

Запрещать это мы умеем. Люди в горе сталкиваются со многими проблемами и по-своему незнанию готовы платить (даже последние деньги) за всё, лишь отдать почести усопшему. В таком случае поделитесь информацией: кто может заниматься подготовкой тела, находящегося в морге, к погребению ?!