Бюро судмедэкспертизы в Ярославле запретили брить и наряжать покойников

Ярославскому бюро судебно-медицинской экспертизы запретили оказывать платные ритуальные услуги. А именно: брить и мыть трупы, оформлять погребальный наряд, проводить религиозный обряд и другие услуги за дополнительную плату. Такое решение вынесли в управлении антимонопольной службы Ярославской области.

— Директором бюро был утвержден прайс-лист платных услуг, включающий в том числе ряд работ, не связанных с целью создания и функционирования бюро (к которым относится только вскрытие, проведение экспертизы и т. д.), — уточнили в УФАС. — Это было расценено как необоснованное преимущество на рынке ритуальных услуг в отношении конкретного юридического лица.