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Город

Назвали дату, когда отключат отопление в Ярославле

В жаре осталось жить ещё около недели

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Окончательное постановление об отключении отопления в Ярославле ещё не подписано 

Фото: Александра Савельева

Мэрия Ярославля наконец назвала дату, когда в городе начнут отключать отопление. Потерпеть осталось примерно неделю. 

— Отключение отопления намечено на 30 апреля. Это примерная дата, более подробная информация будет озвучена позже, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. 

Жители города и области уже жалуются на то, что в домах слишком жарко. А на включённом отоплении только наживаются.

— У нас дышать невозможно, спать невозможно. Окна все нараспашку открыть не могу, так как у меня старенькая мама, ей 86 лет, и маленькая внучка. Их может продуть моментально. Я считаю, что на нас просто наживаются! Ведь им выгодно топить дома, счета за квартиру приходят в два раза больше. Они придумали историю про заморозки в мае. Так, может, они ещё и в августе будут. Давайте тогда всё лето топить! — возмущается жительница Ростова Ирина Васильевна.

В Ростове Великом вопрос с отоплением решается иначе: жителям нужно отправлять заявки на отключение в управляющие компании. В Ярославле мэрия придерживается правила выждать, когда среднесуточная температура продержится больше +8 градусов. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

отопление

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