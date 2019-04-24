Назвали дату, когда отключат отопление в Ярославле

Мэрия Ярославля наконец назвала дату, когда в городе начнут отключать отопление. Потерпеть осталось примерно неделю.

— Отключение отопления намечено на 30 апреля. Это примерная дата, более подробная информация будет озвучена позже, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Жители города и области уже жалуются на то, что в домах слишком жарко. А на включённом отоплении только наживаются.



— У нас дышать невозможно, спать невозможно. Окна все нараспашку открыть не могу, так как у меня старенькая мама, ей 86 лет, и маленькая внучка. Их может продуть моментально. Я считаю, что на нас просто наживаются! Ведь им выгодно топить дома, счета за квартиру приходят в два раза больше. Они придумали историю про заморозки в мае. Так, может, они ещё и в августе будут. Давайте тогда всё лето топить! — возмущается жительница Ростова Ирина Васильевна.

