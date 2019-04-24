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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

В Рыбинске на берегу реки нашли боеприпасы

Опасное место оцепил ОМОН

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Местный житель нашёл гранаты поздно вечером

Фото: Росгвардия

На берегу реки Коровка в Рыбинске местный житель обнаружил три гранаты. Мужчина испугался и позвонил в правоохранительные органы. На берег приехал ОМОН Росгвардии, чтобы обследовать опасную находку.

— В результате обследования было установлено, что обнаруженные предметы являются ручными осколочными гранатами Ф-1, относящимися к первой степени опасности и подлежащими уничтожению. Боеприпасы были помещены во взрывобезопасный контейнер и вывезены на полигон для уничтожения, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области.

А в прошлом году в жилом доме в центре Ярославля местные жители нашли гранату. Людей срочно эвакуировали

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