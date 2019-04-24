В Рыбинске на берегу реки нашли боеприпасы

На берегу реки Коровка в Рыбинске местный житель обнаружил три гранаты. Мужчина испугался и позвонил в правоохранительные органы. На берег приехал ОМОН Росгвардии, чтобы обследовать опасную находку.



— В результате обследования было установлено, что обнаруженные предметы являются ручными осколочными гранатами Ф-1, относящимися к первой степени опасности и подлежащими уничтожению. Боеприпасы были помещены во взрывобезопасный контейнер и вывезены на полигон для уничтожения, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области.

