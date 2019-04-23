«Осталось только нам на голову вывалить»: собранным на субботниках мусором заваливают Ярославль

Многим не нравится, что собранный на субботниках мусор оставили у дорог

Ярославцы уже несколько дней жалуются, что в городе появляются стихийные свалки из мешков, набитых мусором, собранным на субботниках.

— Нужно любое дело доводить до конца, а не так как это сделали в Ярославле, — жалуется жительница города Ольга, показывая из окна троллейбуса выставленные мешки вдоль дороги на Полушкиной роще. — На фотографиях с граблями в руках все молодцы, но дело-то сделано наполовину — собранным мусором они, получается, заваливают город. Осталось только нам на голову вывалить.

На мешки с собранными на субботниках листьями жалуются жители домов, которым поставили их под окна Фото: Александр Пучинин

Ещё жалобы на мусор и сухую траву, собранные на субботниках, пришли накануне от жильцов дома на проспекте Октября. Там набитые мешки поставили во дворе.

— Региональный оператор в рамках месячника по проведению субботников в городе Ярославле по согласованию с ДГХ мэрии устанавливает и вывозит бункеры с ТКО, — сообщил официальный представитель «Хартии» Алексей Бишанов. — Выделение специального транспорта для вывоза твердых коммунальных отходов, собранных на субботниках, также происходит по согласованному с Департаментом городского хозяйства графику. Организаторы некоторых субботников, собирая отходы в мусорные пакеты, не задумываются о вывозе на полигон, что приводит к таким фотофактам.

Экологи уверяют, что собирать сухие листья нельзя Фото: Александр Пучинин

Кстати, эксперты считают, что те, кто сгребает граблями сухую траву и листья — поступают неправильно. Эколог Анастасия Плужникова просит останавливать таких людей. Наши коллеги из NN.RU накануне разобрались, что же надо собирать на субботниках, а что лучше оставить.

Зачем нужна листва:

1. Листья являются естественным удобрением почвы.



2. Под лиственным покровом земля лучше удерживает тепло, как пышное одеялко, чтобы зиму пережили букашки и таракашки.

3. Листья — отличный корм для дождевых червей, это именно они рыхлят почву и выползают после дождя.

4. Корни деревьев на зиму укрыты от сильных морозов.

Вред сбора листьев:

1. Граблями травмируются корни, которые потом тяжело восстанавливаются.

2. Почва лишена питательных веществ и со временем превращается в пыль, как на луне.

3. Насекомые, для которых листья — пища, погибают.

4. Ну, нет и нет! Листья не мешают расти новой травке. Она будет ещё лучше, а мы все так радуемся зелёным всходам.

Мнение эксперта

Многие ярославцы с удовольствием участвуют в субботниках добровольно, есть и те, кого не затащить, а есть, к сожалению, и те, которых принудительно заставляют это делать Фото: Александра Савельева

Урбанист Александр Багно: — Изначально субботники задумывались как народная помощь советскому государству в построении коммунизма, когда люди в свободное от работы время выполняли свои должностные обязанности или обустраивали рабочее место. Но ещё в годы советской власти они превратились в обязательные работы по покраске и уборке мусора. Наше общество перестало строить коммунизм, а субботники остались. Сейчас они используются руководителями предприятий и чиновниками для экономии средств. Обычным людям предлагают бесплатно сделать работу, которую выполняют дворники, получая за это зарплату. Выходит, работа сделана и никому платить не надо. Но экономике это не очень выгодно. Люди могли бы потратить это время, чтобы заработать деньги, с которых ушли бы налоги, величина которых сопоставима с оплатой дворников.