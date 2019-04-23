«Осталось только нам на голову вывалить»: собранным на субботниках мусором заваливают Ярославль

Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
10 апреля 2019
Теперь можно комментировать всё и сразу!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
8 апреля 2019
Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Многим не нравится, что собранный на субботниках мусор оставили у дорог
Фото: Михаил Контуев
Ярославцы уже несколько дней жалуются, что в городе появляются стихийные свалки из мешков, набитых мусором, собранным на субботниках.
— Нужно любое дело доводить до конца, а не так как это сделали в Ярославле, — жалуется жительница города Ольга, показывая из окна троллейбуса выставленные мешки вдоль дороги на Полушкиной роще. — На фотографиях с граблями в руках все молодцы, но дело-то сделано наполовину — собранным мусором они, получается, заваливают город. Осталось только нам на голову вывалить.
Ещё жалобы на мусор и сухую траву, собранные на субботниках, пришли накануне от жильцов дома на проспекте Октября. Там набитые мешки поставили во дворе.
— Региональный оператор в рамках месячника по проведению субботников в городе Ярославле по согласованию с ДГХ мэрии устанавливает и вывозит бункеры с ТКО, — сообщил официальный представитель «Хартии» Алексей Бишанов. — Выделение специального транспорта для вывоза твердых коммунальных отходов, собранных на субботниках, также происходит по согласованному с Департаментом городского хозяйства графику. Организаторы некоторых субботников, собирая отходы в мусорные пакеты, не задумываются о вывозе на полигон, что приводит к таким фотофактам.
Кстати, эксперты считают, что те, кто сгребает граблями сухую траву и листья — поступают неправильно. Эколог Анастасия Плужникова просит останавливать таких людей. Наши коллеги из NN.RU накануне разобрались, что же надо собирать на субботниках, а что лучше оставить.
Зачем нужна листва:
1. Листья являются естественным удобрением почвы.
2. Под лиственным покровом земля лучше удерживает тепло, как пышное одеялко, чтобы зиму пережили букашки и таракашки.
3. Листья — отличный корм для дождевых червей, это именно они рыхлят почву и выползают после дождя.
4. Корни деревьев на зиму укрыты от сильных морозов.
Вред сбора листьев:
1. Граблями травмируются корни, которые потом тяжело восстанавливаются.
2. Почва лишена питательных веществ и со временем превращается в пыль, как на луне.
3. Насекомые, для которых листья — пища, погибают.
4. Ну, нет и нет! Листья не мешают расти новой травке. Она будет ещё лучше, а мы все так радуемся зелёным всходам.
Мнение эксперта
Урбанист Александр Багно:
— Изначально субботники задумывались как народная помощь советскому государству в построении коммунизма, когда люди в свободное от работы время выполняли свои должностные обязанности или обустраивали рабочее место. Но ещё в годы советской власти они превратились в обязательные работы по покраске и уборке мусора.
Наше общество перестало строить коммунизм, а субботники остались. Сейчас они используются руководителями предприятий и чиновниками для экономии средств. Обычным людям предлагают бесплатно сделать работу, которую выполняют дворники, получая за это зарплату. Выходит, работа сделана и никому платить не надо. Но экономике это не очень выгодно. Люди могли бы потратить это время, чтобы заработать деньги, с которых ушли бы налоги, величина которых сопоставима с оплатой дворников.
Кто-то считает, что субботники приучают людей не мусорить. Но нет инструментов, чтобы согнать хотя бы 1% граждан на субботники. Кроме того, сейчас городская среда провоцирует мусорить: слишком редко стоят урны, плохо организована уборка улиц, на контейнерных площадках стоят открытые мусорные баки, из которых ветер сам выдувает мусор.