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Город
Фоторепортаж

«Осталось только нам на голову вывалить»: собранным на субботниках мусором заваливают Ярославль

Что по этому поводу говорит представитель регионального оператора по вывозу отходов

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Многим не нравится, что собранный на субботниках мусор оставили у дорог

Фото: Михаил Контуев

Ярославцы уже несколько дней жалуются, что в городе появляются стихийные свалки из мешков, набитых мусором, собранным на субботниках.

— Нужно любое дело доводить до конца, а не так как это сделали в Ярославле, — жалуется жительница города Ольга, показывая из окна троллейбуса выставленные мешки вдоль дороги на Полушкиной роще. — На фотографиях с граблями в руках все молодцы, но дело-то сделано наполовину — собранным мусором они, получается, заваливают город. Осталось только нам на голову вывалить.

На мешки с собранными на субботниках листьями жалуются жители домов, которым поставили их под окна

Фото: Александр Пучинин

Ещё жалобы на мусор и сухую траву, собранные на субботниках, пришли накануне от жильцов дома на проспекте Октября. Там набитые мешки поставили во дворе.

— Региональный оператор в рамках месячника по проведению субботников в городе Ярославле по согласованию с ДГХ мэрии устанавливает и вывозит бункеры с ТКО, — сообщил официальный представитель «Хартии» Алексей Бишанов. — Выделение специального транспорта для вывоза твердых коммунальных отходов, собранных на субботниках, также происходит по согласованному с Департаментом городского хозяйства графику. Организаторы некоторых субботников, собирая отходы в мусорные пакеты, не задумываются о вывозе на полигон, что приводит к таким фотофактам.

Экологи уверяют, что собирать сухие листья нельзя

Фото: Александр Пучинин

Кстати, эксперты считают, что те, кто сгребает граблями сухую траву и листья — поступают неправильно. Эколог Анастасия Плужникова просит останавливать таких людей. Наши коллеги из NN.RU накануне разобрались, что же надо собирать на субботниках, а что лучше оставить.

Зачем нужна листва:

1. Листья являются естественным удобрением почвы.

2. Под лиственным покровом земля лучше удерживает тепло, как пышное одеялко, чтобы зиму пережили букашки и таракашки.

3. Листья — отличный корм для дождевых червей, это именно они рыхлят почву и выползают после дождя.

4. Корни деревьев на зиму укрыты от сильных морозов.

Вред сбора листьев:

1. Граблями травмируются корни, которые потом тяжело восстанавливаются.

2. Почва лишена питательных веществ и со временем превращается в пыль, как на луне.

3. Насекомые, для которых листья — пища, погибают.

4. Ну, нет и нет! Листья не мешают расти новой травке. Она будет ещё лучше, а мы все так радуемся зелёным всходам.

Мнение эксперта

Многие ярославцы с удовольствием участвуют в субботниках добровольно, есть и те, кого не затащить, а есть, к сожалению, и те, которых принудительно заставляют это делать

Фото: Александра Савельева

Урбанист Александр Багно:

— Изначально субботники задумывались как народная помощь советскому государству в построении коммунизма, когда люди в свободное от работы время выполняли свои должностные обязанности или обустраивали рабочее место. Но ещё в годы советской власти они превратились в обязательные работы по покраске и уборке мусора.

Наше общество перестало строить коммунизм, а субботники остались. Сейчас они используются руководителями предприятий и чиновниками для экономии средств. Обычным людям предлагают бесплатно сделать работу, которую выполняют дворники, получая за это зарплату. Выходит, работа сделана и никому платить не надо. Но экономике это не очень выгодно. Люди могли бы потратить это время, чтобы заработать деньги, с которых ушли бы налоги, величина которых сопоставима с оплатой дворников. 

Кто-то считает, что субботники приучают людей не мусорить. Но нет инструментов, чтобы согнать хотя бы 1% граждан на субботники. Кроме того, сейчас городская среда провоцирует мусорить: слишком редко стоят урны, плохо организована уборка улиц, на контейнерных площадках стоят открытые мусорные баки, из которых ветер сам выдувает мусор.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

экологиясубботникмусор

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
23 апр 2019 в 20:23

Такого мера поганой метлой надо гнать ! Кстати Губера эта " пошлость" понравилась или е . " Столица " Золотого кольца " какая глупость