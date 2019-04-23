«Мама с коляской не пройдёт»: улицу Кирова застроили летними кафе

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8 апреля 2019
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Зона будущего летнего кафе заняла большую часть тротуара
Фото: читатель 76.RU
В Ярославле начался сезон летних кафе. Традиционно они выстраиваются вереницей на центральной пешеходной улице Кирова. И практически каждый год у пешеходов возникают вопросы к тому, сколько владельцы кафе отхватили пространства. Так, ещё не построенная веранда на углу дома № 10/25 (у бывшей гостиницы «Бристоль») отняла у тротуара столько места, что теперь здесь вряд ли комфортно пройдёт мама с коляской.
— Вдвоём уже не пройти, здесь слева ещё и дорожный знак, улица сужается очень сильно, — жалуются ярославцы в соцсетях.
Однако в мэрии ответили, что этого достаточно, чтобы пройти. Оказывается, существуют правила о том, какой должна быть ширина тротуара.
— Кафе летнего типа, установленные в центральной части города Ярославля пользуются большой популярностью и спросом у жителей и гостей города. Размещение веранды летнего типа этого заведения произведено с учетом требований норм и правил. Ширина пешеходного тротуара по ул. Андропова составляет 2,5 метра, что соответствует нормам (согласно Своду правил СНиП 2.07.01–89* ширина пешеходной части тротуара должна быть не менее 1,5 метра), — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Также в администрации заявили, что руководителям всех заведений, кто выставляет летние площадки на улице Кирова, выданы разрешения на это.