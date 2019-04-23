«Мама с коляской не пройдёт»: улицу Кирова застроили летними кафе

В Ярославле начался сезон летних кафе. Традиционно они выстраиваются вереницей на центральной пешеходной улице Кирова. И практически каждый год у пешеходов возникают вопросы к тому, сколько владельцы кафе отхватили пространства. Так, ещё не построенная веранда на углу дома № 10/25 (у бывшей гостиницы «Бристоль») отняла у тротуара столько места, что теперь здесь вряд ли комфортно пройдёт мама с коляской.

— Вдвоём уже не пройти, здесь слева ещё и дорожный знак, улица сужается очень сильно, — жалуются ярославцы в соцсетях.

