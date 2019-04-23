«Мы не хотим бюджетных ремонтов»: ярославцы собрались починить крышу за свой счёт, но им не дают

Между жителями многоэтажки на Московском проспекте и региональным фондом содействия капитальному ремонту в Ярославской области разгорелся скандал. Жильцы вывесили на дом ярко-красный плакат с обращением к фонду. Ситуация развернулась из-за того, что жильцы дома, накопив на спецсчёте деньги, решили отремонтировать крышу. Но фонд не переводит деньги выбранному жильцами подрядчику. — Мы подготовили обращение в прокуратуру о превышении должностных полномочий. И, будучи владельцами своего счета и своих денег, будем отстаивать свое право на выбор, — говорит житель дома Анатолий Кузнецов. — Мы не хотим бюджетных ремонтов, считаем, что закон на нашей стороне и добьемся, в том числе через суд, выплаты наших денег по существующей смете выбранной нами подрядной организации.

Мы попросили фонд капремонта прокомментировать ситуацию. — Жители дома передали нам документы на оплату аванса, но срок проверки превысил нормативный на 7 дней, — объяснили в региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. — К сотруднику, допустившему просрочку, будут применены меры административного воздействия. Что касается проверки представленной документации, в доме планируется сделать частичный ремонт крыши. Капремонт фасада планируется сделать также частично, что противоречит действующему законодательству. Кроме того, сметы на работы составлены с многочисленными нарушениями, а общая сумма превышения примененных расценок составила более 200 тысяч рублей. Таким образом, по итогам проверки документы возвращены собственникам на доработку.

Однако жильцы уверены, что по закону фонд должен проверять сметы и деятельность подрядчика только в том случае, когда финансирование работ идёт за счёт средств фонда, а не со спецсчёта. — В смету заложены те материалы, которые, на наш взгляд, качественнее бюджетных, а значит, и дороже. Кроме этого, протоколом общего собрания принято решение о наделении полномочиями организации на осуществление строительного контроля — и за это мы платим ей деньги. Региональный фонд такими действиями превышает свои полномочия, — уверены жильцы многоэтажки.