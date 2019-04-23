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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

Рассказали, в каком районе Ярославля живёт больше всего должников

Судебные приставы составили рейтинг

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Узнать о долгах можно на официальном сайте службы

Фото: Александра Савельева

Каждый третий житель Ярославля — должник. К такому выводу пришли ярославские судебные приставы и составили рейтинг районов города, где проживает больше всего должников. Лидерами оказались Фрунзенский и Красноперекопский районы. Оттуда судебным приставам пришло практически 37 тысяч исполнительных производств.

— На третьем и четвертом месте оказались Кировский и Красноперекопский районы. Замыкают рейтинг Заволжский район (девять тысяч исполнительных производств) и Ярославский (восемь тысяч производств), — сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Чтобы должников в Ярославле стало меньше, приставы устроили необычную акцию. Теперь они будут ловить неплательщиков вместе с РПЦ.

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ТЕГИ

долгсудебные приставы

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
23 апр 2019 в 14:15

Красноперекопский сразу в двух строчках, а в Дзержинском вообще должников нет?