Рассказали, в каком районе Ярославля живёт больше всего должников

Каждый третий житель Ярославля — должник. К такому выводу пришли ярославские судебные приставы и составили рейтинг районов города, где проживает больше всего должников. Лидерами оказались Фрунзенский и Красноперекопский районы. Оттуда судебным приставам пришло практически 37 тысяч исполнительных производств.



— На третьем и четвертом месте оказались Кировский и Красноперекопский районы. Замыкают рейтинг Заволжский район (девять тысяч исполнительных производств) и Ярославский (восемь тысяч производств), — сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

