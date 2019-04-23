«Люди не поймут»: депутаты отказали мэрии в желании передвинуть мусорные баки поближе к домам

Сегодня на заседании комиссии муниципалитета депутаты отказались принимать инициативу мэрии передвигать мусорные площадки поближе к жилым домам. Напомним, мэр Ярославля в приказном порядке велел сделать это до конца апреля, чтобы снять с города ответственность за уборку и содержание этих площадок. Но в итоге проект предложили растянуть на год.

— В правилах благоустройства Ярославля, которые мы сегодня принимаем, ничего не сказано про то, где должна располагаться площадка, кроме того, что на территории многоквартирного жилого дома. Как конкретно будет действовать механизм? Правила должны быть понятны жителям, юридическим лицам, а не только нам, — высказался депутат Вадим Канашкин.