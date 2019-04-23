23 апреля вторник
СЕЙЧАС +16°С
usd 63.79
eur 71.72
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 63.79
eur 71.72
Город
Мусорный скандал

«Люди не поймут»: депутаты отказали мэрии в желании передвинуть мусорные баки поближе к домам

Проект отправили на доработку в администрацию Ярославля

Поделиться

390
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Депутаты муниципалитета попросили мэрию подумать ещё над планом о мусорках

Фото: Александра Савельева

Сегодня на заседании комиссии муниципалитета депутаты отказались принимать инициативу мэрии передвигать мусорные площадки поближе к жилым домам. Напомним, мэр Ярославля в приказном порядке велел сделать это до конца апреля, чтобы снять с города ответственность за уборку и содержание этих площадок. Но в итоге проект предложили растянуть на год. 

— В правилах благоустройства Ярославля, которые мы сегодня принимаем, ничего не сказано про то, где должна располагаться площадка, кроме того, что на территории многоквартирного жилого дома. Как конкретно будет действовать механизм? Правила должны быть понятны жителям, юридическим лицам, а не только нам, — высказался депутат Вадим Канашкин. 

— Как проработан вопрос участия регионального оператора по вывозу отходов? — спросил депутат Александр Молодкин.

Вопросов у депутатов возникла масса по тому, как должны происходить перемены, кто за что будет ответственным и в каком формате должны участвовать в этом сами жители. Не получив должных ответов, муниципалитет предложил мэрии подумать над проектом ещё. 

— Предлагаю отправить проект на доработку, — подытожил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

мусор

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

гость
23 апр 2019 в 14:54

т.е.
депутаты сослались на мнение народа?
это что, приближающаяся паха на них так повлияла?
не законы государства в котором они хм... поживают, не здравый смысл, не ответственность "единого оператора" который поднял цены за вывоз и снял с себя ответственность за содержание точек сбора мусора,
а "НАРОД НЕ ПОЙМЕТ"!
вот уж воистину: чудны дела, твои, Господи...

гость
23 апр 2019 в 14:32

Не понятно, что значит на территории многоквартирного жилого дома? А если эта территория оформлена в собственность, то кто имеет право на нее что то вкорячивать без согласия собственников?