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Город

Мэрия Ярославля будет продавать машины-подснежники

Власти придумали схему, как убрать с улиц брошенные автомобили

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Брошенные во дворах и у обочин машины порой много лет стоят бесхозными

Фото: Александра Савельева

В мэрии Ярославля придумали способ, как убрать с улиц города машины-подснежники. Сегодня его озвучили на заседании комиссии муниципалитета. 

— Вешаем объявления: придите, заберите свой автохлам. Если в течение месяца никто не приходит, увозим на спецплощадку, затем утилизируем, — озвучил заммэра Александр Асриянц. — Мы реализуем остатки, если они что-то стоят — пытаемся найти собственника, если не находим, то это поступает в доходы бюджета.

Увозить автохлам на специальную парковку мэрия планирует за счёт городского бюджета. 

— Мы готовы затраты нести, потому что нам эти подснежники мешают, особенно во время зимней уборки, — добавил Асриянц.

Тему с машинами-подснежниками обсуждали этой зимой в муниципалитете, её поднимали и общественники. Но тогда идеального варианта, как поступить с чьей-то пусть и брошенной собственностью, не нашли. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

автохламподснежники

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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
23 апр 2019 в 13:59

ну уберут...на завтра другой появится)

Гость
23 апр 2019 в 12:51

Правильно. Даааавно пора. Задолбали эти памятники.

Гость
23 апр 2019 в 12:28

частная собственность? не, не слышали