Мэрия Ярославля будет продавать машины-подснежники

В мэрии Ярославля придумали способ, как убрать с улиц города машины-подснежники. Сегодня его озвучили на заседании комиссии муниципалитета.
— Вешаем объявления: придите, заберите свой автохлам. Если в течение месяца никто не приходит, увозим на спецплощадку, затем утилизируем, — озвучил заммэра Александр Асриянц. — Мы реализуем остатки, если они что-то стоят — пытаемся найти собственника, если не находим, то это поступает в доходы бюджета.
Увозить автохлам на специальную парковку мэрия планирует за счёт городского бюджета.
— Мы готовы затраты нести, потому что нам эти подснежники мешают, особенно во время зимней уборки, — добавил Асриянц.
Тему с машинами-подснежниками обсуждали этой зимой в муниципалитете, её поднимали и общественники. Но тогда идеального варианта, как поступить с чьей-то пусть и брошенной собственностью, не нашли.