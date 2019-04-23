Мэрия Ярославля будет продавать машины-подснежники

В мэрии Ярославля придумали способ, как убрать с улиц города машины-подснежники. Сегодня его озвучили на заседании комиссии муниципалитета.

— Вешаем объявления: придите, заберите свой автохлам. Если в течение месяца никто не приходит, увозим на спецплощадку, затем утилизируем, — озвучил заммэра Александр Асриянц. — Мы реализуем остатки, если они что-то стоят — пытаемся найти собственника, если не находим, то это поступает в доходы бюджета.



Увозить автохлам на специальную парковку мэрия планирует за счёт городского бюджета.