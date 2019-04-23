На стадионе «Шинник» устроили взрыв ради фильма

Вчера днём за трибунами стадиона «Шинник» прогремел мощный взрыв. Момент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Оказывается, взрыв был не настоящий, а бутафорский. В Ярославле уже больше недели снимают российский детектив «Три капитана». Над съемками сериала работает телеканал НТВ. Ради съёмок стадион даже переименовали в «Дружинник».



Фильм начали снимать с 11 апреля Фото: ФК «Шинник» Ярославль/Vk.com

— Сегодня в съемках на территории нашего стадиона приняли участие болельщики черно-синих, а также футболист «Шинника» Федор Первушин. Не будем спойлерить сюжет серии, в которой снялись ярославцы, но на съемочной площадке было весело, жарко и очень остросюжетно, — рассказали в пресс-службе «Шинника».

