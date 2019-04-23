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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

На стадионе «Шинник» устроили взрыв ради фильма

Что снимают в Ярославле

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После взрыва улицу Победы заволокло дымом

Фото: SafeRegion

Вчера днём за трибунами стадиона «Шинник» прогремел мощный взрыв. Момент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Оказывается, взрыв был не настоящий, а бутафорский. В Ярославле уже больше недели снимают российский детектив «Три капитана». Над съемками сериала работает телеканал НТВ. Ради съёмок стадион даже переименовали в «Дружинник».

Фильм начали снимать с 11 апреля

Фото: ФК «Шинник» Ярославль/Vk.com

— Сегодня в съемках на территории нашего стадиона приняли участие болельщики черно-синих, а также футболист «Шинника» Федор Первушин. Не будем спойлерить сюжет серии, в которой снялись ярославцы, но на съемочной площадке было весело, жарко и очень остросюжетно, — рассказали в пресс-службе «Шинника».

Это история о трёх капитанах МВД в отставке: Серьге, Джокере и Пехоте, роли которых исполнили Максим Щёголев, Глеб Гервассиев и Иван Кокорин.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость20
23 апр 2019 в 11:07

А где же Курцын со своими мускулами?