«Так приказало начальство»: в Ярославле грязь и мусор с субботников свалили во дворе жилого дома

Жители многоквартирного дома № 72а/2 по проспекту Октября обалдели, когда увидели, что коммунальщики вытворяют у них во дворе. Всю грязь, мусор и сухую траву, которые насобирали дворники и местные жители на субботниках, привезли на тракторе и положили около контейнерной площадки.

— Штук 20 чёрных мусорных мешков скинули у нас под окнами, — возмущён местный житель Александр Пучинин. — Почему мы должны упрашивать, чтоб у нас убрали мусор, хотя это их прямая обязанность? Тем более эта листва, которую могут поджечь, а нам этим дышать. Мы спросили у водителя трактора, почему привёз это именно сюда, он ответил, что так ему приказало начальство.



И начальство от своих слов открещиваться не стало.

— Эти мешки набивали работающие в этом месте дворники и сами жители домов во время субботников, — объяснили в управляющей компании. Дома, во дворах которых было прибрано, закреплены именно за этой контейнерной площадкой. Мешки с мусором здесь поставили временно, скоро их увезут сотрудники регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.

Коммунальщики заявили, что привезти сюда мусорные мешки им приказало начальство Фото: Александр Пучинин

В «Хартии» подтвердили, что мусор вывезут, но не сразу.

— Региональный оператор в рамках месячника по проведению субботников в Ярославле по согласованию с ДГХ мэрии устанавливает и вывозит бункеры с ТКО, — объяснили в «Хартии». — Предполагается, что твёрдые коммунальные отходы, образовавшиеся в результате проведения субботников, не будут складироваться на контейнерных площадках. В данной ситуации мешки были вывезены как крупногабаритные отходы (кратность вывоза не реже одного раза в неделю). В прошедшие выходные в Ярославле проходил общегородской субботник. Пока чиновники выкладывают фотоотчёты об уборке в популярных местах города, ярославец Игорь Беджанян в одиночку прибрал целый парк. Для своего личного субботника он выбрал зелёную зону на месте бывшего детского парка аттракционов «В гостях у попугая». Это место особо популярным не назовёшь, однако здесь гуляют местные жители: и мамы с детьми, и школьники, и взрослые.

