Артист цирка из Рыбинска ищет биологических родителей через шоу Андрея Малахова

Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
10 апреля 2019
Теперь можно комментировать всё и сразу!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
8 апреля 2019
Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Цирковой артист из Рыбинска Михаил Стригин ищет своих биологических родителей через шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». В начале апреля Михаил ездил в Москву на съемки. Его пригласили в качестве эксперта на тему поисков родителей: героиня программы тоже занимается поисками родных.
— Все поиски меня приводят к одному: передо мной закрывают двери, потому что, к сожалению, кто-то говорит, что тайное усыновление действует до сих пор. Но опять же, если нет приемных родителей, они никак против не будут. Во-вторых, нет в этом никакого греха со стороны закона, если приёмный ребёнок узнает о том, что был усыновлён, — рассказал Михаил Стригин.
Михаил начал искать родных около пяти лет назад, когда его отца не стало. Мама артиста умерла ещё раньше, в 2008 году. Тогда родственники намекнули Михаилу, что это были его ненастоящие родители. Видимо, хотели подбодрить молодого человека, чтобы он сильно не горевал.
Михаил обращался за помощью на многие федеральные каналы, писал в газеты. Он даже отправлял запрос в местный загс, архивы, в органы опеки и в детские дома, но бумаг на биологических родителей и самого Михаила нигде нет.
Мужчина даже начал обширный поиск. Он обратился в Тутаев, где какое-то время жили его приемные родители, в Ярославль. Но и в этих городах зацепки о биологических родителях Михаил не нашёл.
Сейчас Михаил редко бывает в Рыбинске. Он работает в цирке и часто гастролирует по городам России. У Михаила есть жена, восьмилетний сын и пятилетняя дочь Маша, которую Михаил назвал в честь приёмной матери.
Читайте также: как живёт «португальская принцесса» Сандра Зарубина спустя 10 лет после того, как родная мать отсудила её у приёмной португальской семьи.