Артист цирка из Рыбинска ищет биологических родителей через шоу Андрея Малахова

Цирковой артист из Рыбинска Михаил Стригин ищет своих биологических родителей через шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». В начале апреля Михаил ездил в Москву на съемки. Его пригласили в качестве эксперта на тему поисков родителей: героиня программы тоже занимается поисками родных.

— Все поиски меня приводят к одному: передо мной закрывают двери, потому что, к сожалению, кто-то говорит, что тайное усыновление действует до сих пор. Но опять же, если нет приемных родителей, они никак против не будут. Во-вторых, нет в этом никакого греха со стороны закона, если приёмный ребёнок узнает о том, что был усыновлён, — рассказал Михаил Стригин.



Михаила взяли из детского дома в пятилетнем возрасте Фото: Михаил Стригин

Михаил начал искать родных около пяти лет назад, когда его отца не стало. Мама артиста умерла ещё раньше, в 2008 году. Тогда родственники намекнули Михаилу, что это были его ненастоящие родители. Видимо, хотели подбодрить молодого человека, чтобы он сильно не горевал.

Михаил обращался за помощью на многие федеральные каналы, писал в газеты. Он даже отправлял запрос в местный загс, архивы, в органы опеки и в детские дома, но бумаг на биологических родителей и самого Михаила нигде нет.



Кто-то из родственников говорит, что Михаил родился в Рыбинске, а кто-то говорит, что приезжий Фото: Михаил Стригин