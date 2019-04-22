Умилительная история: в Ярославле спасатели залезли на дерево ради детского мяча

В Ярославле развернули нестандартную спасательную операцию. Патруль Центра гражданской защиты залез на дерево ради помощи детям.

Группа спасателей шла в патрулирование на речку, заметив по дороге детей, оживлённо бегающих вокруг дерева и что-то обсуждающих. Мужчины решили, что там застрял очередной котёнок, загнанный на высоту, который не может самостоятельно слезть. Решили помочь детворе. Но на шестиметровой высоте обнаружили всего лишь детский мяч, случайно заброшенный туда во время игры.