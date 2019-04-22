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Город

Умилительная история: в Ярославле спасатели залезли на дерево ради детского мяча

Необычную операцию развернули в одном из городских дворов

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Спасатели успели до того, как дети сами полезли на дерево

Фото: Центр гражданской защиты

В Ярославле развернули нестандартную спасательную операцию. Патруль Центра гражданской защиты залез на дерево ради помощи детям. 

Группа спасателей шла в патрулирование на речку, заметив по дороге детей, оживлённо бегающих вокруг дерева и что-то обсуждающих. Мужчины решили, что там застрял очередной котёнок, загнанный на высоту, который не может самостоятельно слезть. Решили помочь детворе. Но на шестиметровой высоте обнаружили всего лишь детский мяч, случайно заброшенный туда во время игры. 

Мяч застрял в ветках на шестиметровой высоте

Фото: Центр гражданской защиты

— Спасатели оказались в нужном месте и в нужное время — дети не успели залезть на дерево за мячом, и спасать пришлось только имущество, — рассказали в Центре гражданской защиты. — С помощью длинного багра, используемого при спасательской работе, мяч скинули с дерева и вернули счастливому владельцу. 

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спасатели

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