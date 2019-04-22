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    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Город

Более 35 миллионов рублей потребовали с экс-арендатора Петропавловского парка

Что хотела сделать с парком компания «ГИЛСИ»

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Петропавловский парк является объектом культурного наследия.

Фото: Александра Савельева

Бывший арендатор Петропавловского парка задолжал более 35 миллионов рублей. По решению Ярославского арбитражного суда компания «ГИЛСИ» должна будет перечислить в бюджет 34 839 901,12 рублей за непроплаченную аренду. Сверх того компания выплатит 197 200 рублей госпошлины в федеральный бюджет.

— Росимущество взыскало с них не внесённую арендную плату. Скорей всего, дальше планируется взыскать ущерб с памятников, которым причинён ущерб, — пояснила градозащитница Елена Богданова.

На территории Петропавловского парка находятся шесть памятников, которым присвоен статус объектов федерального значения. Компания «ГИЛСИ», которой отдали эту территорию в аренду почти на 50 лет хотела поставить на месте стадиона «Красный Перекоп» и архитектурного памятника «Казарма рабочих» жилые дома. Однако, после решения суда и протестов активистов, парк удалось отстоять. Сейчас он находится в запущенном состоянии. Недавно журналистка 76.RU сняла документальный фильм, в котором показала, как на наших глазах рушится многовековая история этого когда-то живописного места.

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ТЕГИ

Петропавловский паркпамятники

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