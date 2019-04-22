Более 35 миллионов рублей потребовали с экс-арендатора Петропавловского парка

Бывший арендатор Петропавловского парка задолжал более 35 миллионов рублей. По решению Ярославского арбитражного суда компания «ГИЛСИ» должна будет перечислить в бюджет 34 839 901,12 рублей за непроплаченную аренду. Сверх того компания выплатит 197 200 рублей госпошлины в федеральный бюджет.



— Росимущество взыскало с них не внесённую арендную плату. Скорей всего, дальше планируется взыскать ущерб с памятников, которым причинён ущерб, — пояснила градозащитница Елена Богданова.



На территории Петропавловского парка находятся шесть памятников, которым присвоен статус объектов федерального значения. Компания «ГИЛСИ», которой отдали эту территорию в аренду почти на 50 лет хотела поставить на месте стадиона «Красный Перекоп» и архитектурного памятника «Казарма рабочих» жилые дома. Однако, после решения суда и протестов активистов, парк удалось отстоять. Сейчас он находится в запущенном состоянии. Недавно журналистка 76.RU сняла документальный фильм, в котором показала, как на наших глазах рушится многовековая история этого когда-то живописного места.

