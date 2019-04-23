Где в Ярославской области можно жарить шашлыки, чтобы не попасть на штраф

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8 апреля 2019
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Во время особого противопожарного режима готовить еду на костре и углях запрещено
Фото: Александра Савельева
Правительство Ярославской области порекомендовало главам всех районов региона ввести особый противопожарный режим. И в двух районах его ввели — в Ярославском и Ростовском. Во время действия режима запрещено разводить костры в любом виде, а значит, запрещены и шашлыки.
— На территории этих районов нельзя разводить костры ни при каких обстоятельствах, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Запрещено разводить костры и на земле, и в мангалах, и в бочках.
Чиновники предупреждают, что нарушителей будут штрафовать. Но пока только на территории районов, где введен особый противопожарный режим. Где ярославцам всё-таки можно жарить шашлыки этой весной так, чтобы не попасть на штраф?
Можно, только осторожно
В тех районах, где нет особого противопожарного режима, костры жечь можно, но осторожно.
— В остальных районах также разводить костры нежелательно, поскольку сухая трава сейчас повсюду, — добавили в МЧС. — Однако строгих ограничений нет.
То есть получается, что в самом Ярославле устраивать пикники можно, а вот в пригороде — нет.
Правила для пикника
Там, где пожарить шашлык всё-таки можно, делать это придётся по правилам, чтобы, опять же, не нарваться на штраф.
Сам костёр можно разводить только в мангале, поставленном не ближе 50 метров от ближайшего здания. И только в безветренную погоду. Для дачников среди требований — наличие средств для тушения, таких как ёмкость с водой, ящик с песком, лопата и ведро.