Где в Ярославской области можно жарить шашлыки, чтобы не попасть на штраф

Правительство Ярославской области порекомендовало главам всех районов региона ввести особый противопожарный режим. И в двух районах его ввели — в Ярославском и Ростовском. Во время действия режима запрещено разводить костры в любом виде, а значит, запрещены и шашлыки.



— На территории этих районов нельзя разводить костры ни при каких обстоятельствах, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Запрещено разводить костры и на земле, и в мангалах, и в бочках.



Чиновники предупреждают, что нарушителей будут штрафовать. Но пока только на территории районов, где введен особый противопожарный режим. Где ярославцам всё-таки можно жарить шашлыки этой весной так, чтобы не попасть на штраф?