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Город
В одиночку прибрал парк

«Мечтаю, что тут будут фонтаны»: ярославец, прибравший в одиночку парк, рассказал, зачем это сделал

Мужчина собирается продолжить свой подвиг

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Игорь Беджанян готов и дальше прибирать зелёную зону рядом с домом 

Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com

В минувшие выходные в Ярославле объявили общегородской субботник. Депутаты и чиновники выкладывали фотоотчёты о том, как прибирались в популярных местах города. Ярославец Игорь Беджанян устроил свой субботник, в одиночку отправившись убирать не самый популярный парк в Дзержинском районе. Это зелёная зона на месте бывшего парка аттракционов «В гостях у попугая». Каруселей здесь уже давно нет, но пешеходные дорожки сохранились, здесь часто гуляют местные жители, мамы с детьми, подростки. 

Игорь Беджанян живёт неподалёку, взял в районной администрации мешки и перчатки и один прибрал сколько смог

— Все мне теперь пишут, что, мол, позвал бы людей с собой. Но я всегда руководствовался правилом: если хочешь что-то сделать, то для этого тебе никто не нужен, — рассказывает Игорь. — Я не вычистил весь парк, я только начал, так как работы там непочатый край! Это мое личное желание, город-то и мой тоже! Я давно мечтал, что когда-нибудь из него всё же сделают тот самый парк с прудами и фонтаном, но на данный момент там лишь выгул собак и алкаши с наркоманами.

Свою идею о благоустройстве парка ярославец пока вынашивает лишь в мечтах.

— Я просто хочу чистоты и делаю, что могу, — добавил Игорь Беджанян. 

Мужчина отлично поработал

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
22 апр 2019 в 14:32

Я знаю - город будет ! Я знаю саду цвесть, когда такие люди у нас с метлою..ЕСТЬ !!

Александр Брагинский
22 апр 2019 в 14:27

А диване не сидится ему???Управлял бы с дивана мэрией,как все приличные охальщики,которым все должны.