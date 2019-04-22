«Мечтаю, что тут будут фонтаны»: ярославец, прибравший в одиночку парк, рассказал, зачем это сделал

В минувшие выходные в Ярославле объявили общегородской субботник. Депутаты и чиновники выкладывали фотоотчёты о том, как прибирались в популярных местах города. Ярославец Игорь Беджанян устроил свой субботник, в одиночку отправившись убирать не самый популярный парк в Дзержинском районе. Это зелёная зона на месте бывшего парка аттракционов «В гостях у попугая». Каруселей здесь уже давно нет, но пешеходные дорожки сохранились, здесь часто гуляют местные жители, мамы с детьми, подростки.

— Все мне теперь пишут, что, мол, позвал бы людей с собой. Но я всегда руководствовался правилом: если хочешь что-то сделать, то для этого тебе никто не нужен, — рассказывает Игорь. — Я не вычистил весь парк, я только начал, так как работы там непочатый край! Это мое личное желание, город-то и мой тоже! Я давно мечтал, что когда-нибудь из него всё же сделают тот самый парк с прудами и фонтаном, но на данный момент там лишь выгул собак и алкаши с наркоманами.

Свою идею о благоустройстве парка ярославец пока вынашивает лишь в мечтах.

— Я просто хочу чистоты и делаю, что могу, — добавил Игорь Беджанян.