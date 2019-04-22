В отремонтированном парке Нефтяников развалился асфальт

Жители Красноперекопского района жалуются, что обновлённый прошлым летом парк Нефтяников после зимы выглядит уже не так презентабельно. Местные жители сообщают, что на пешеходных дорожках потрескался и развалился асфальт.

Парк ремонтировали по губернаторской программе «Решаем вместе!», потратив почти 20 миллионов рублей из бюджета Ярославской области. Однако у властей уже нашёлся ответ на случившееся с асфальтом.

— В прошлом году в парке «Нефтяник» проводились боты в рамках проекта, они затрагивали не весь парк: была обустроена большая детская площадка, отремонтирован вход в парк и центральная пешеходная дорожка. В ближайшее время в парке «Нефтяник» мы проведем проверку. Если дорожка, о которой говорят жители, была благоустроена в рамках проекта, то подрядчик будет обязан устранить недочеты по гарантии. Если нет — будем рекомендовать администрации района привести дорожку в порядок своими силами, — рассказал координатор проекта «Решаем Вместе!» в Ярославской области Евгений Чуркин.

