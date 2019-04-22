22 апреля понедельник
СЕЙЧАС +10°С
usd 63.96
eur 71.92
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +10°С
usd 63.96
eur 71.92
Город

В отремонтированном парке Нефтяников развалился асфальт

Зелёную зону реконструировали прошлым летом

Поделиться

268
1 Обсудить

Все новости

Все новости

После реконструкции парк выглядел как в кино

Фото: Александра Савельева

Жители Красноперекопского района жалуются, что обновлённый прошлым летом парк Нефтяников после зимы выглядит уже не так презентабельно. Местные жители сообщают, что на пешеходных дорожках потрескался и развалился асфальт. 

Парк ремонтировали по губернаторской программе «Решаем вместе!», потратив почти 20 миллионов рублей из бюджета Ярославской области. Однако у властей уже нашёлся ответ на случившееся с асфальтом.

— В прошлом году в парке «Нефтяник» проводились боты в рамках проекта, они затрагивали не весь парк: была обустроена большая детская площадка, отремонтирован вход в парк и центральная пешеходная дорожка. В ближайшее время в парке «Нефтяник» мы проведем проверку. Если дорожка, о которой говорят жители, была благоустроена в рамках проекта, то подрядчик будет обязан устранить недочеты по гарантии. Если нет — будем рекомендовать администрации района привести дорожку в порядок своими силами, — рассказал координатор проекта «Решаем Вместе!» в Ярославской области Евгений Чуркин.

Кстати, также по проекту в парке установили дорогие лавочки с подогревом, но зимой они практически не работали. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
22 апр 2019 в 09:18

Какой губернатор такой и асфальт