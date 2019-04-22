«Не можем доказать, что наш дом — проблемный». Ярославцы просят чиновников услышать их мольбы

Ярославцы изо всех сил пытаются доказать, что многоэтажка, в строительство которой они вложились, оказалась проблемным долгостроем. Дольщики жилого комплекса «Ньютон» просят властей о помощи в переговорах с их застройщиком.

Ситуация в этом комплексе необычная — 19-этажный дом всё-таки построили, но ключи от квартир дольщикам не выдают.

— Мы дольщики ЖК «Ньютон», и мы не можем получить ключи от квартир в уже готовом доме из-за долга застройщика перед «МРСК Центр». Вот уже около полугода мы слышим, что вопрос под контролем, но ситуация стоит на месте. Одно из немногочисленных решений, которое нам предлагают, — оплатить долг самостоятельно. Долг за тепло и электричество, которыми мы не пользовались, — рассказывает Алексей Меркуданов. — В отчаянии люди пытаются получить информацию об обещанном контроле со стороны департамента строительства Ярославской области и мэрии города, но вместо ответа получают однотипные отписки, молчание и чёрные списки в социальных сетях.