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    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Недвижимость

«Не можем доказать, что наш дом — проблемный». Ярославцы просят чиновников услышать их мольбы

Ситуация с новостройкой сложилась нестандартная

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Дом достроили спустя годы. Но дольщики до сих пор в нём не живут

Фото: Sunny Orman/Vk.com 

Ярославцы изо всех сил пытаются доказать, что многоэтажка, в строительство которой они вложились, оказалась проблемным долгостроем. Дольщики жилого комплекса «Ньютон» просят властей о помощи в переговорах с их застройщиком. 

Ситуация в этом комплексе необычная — 19-этажный дом всё-таки построили, но ключи от квартир дольщикам не выдают. 

— Мы дольщики ЖК «Ньютон», и мы не можем получить ключи от квартир в уже готовом доме из-за долга застройщика перед «МРСК Центр». Вот уже около полугода мы слышим, что вопрос под контролем, но ситуация стоит на месте. Одно из немногочисленных решений, которое нам предлагают, — оплатить долг самостоятельно. Долг за тепло и электричество, которыми мы не пользовались, — рассказывает Алексей Меркуданов. — В отчаянии люди пытаются получить информацию об обещанном контроле со стороны департамента строительства Ярославской области и мэрии города, но вместо ответа получают однотипные отписки, молчание и чёрные списки в социальных сетях. 

Ярославцы писали заявление в прокуратуру, Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовного дела, но в этом им было отказано. Дело в том, что изначально сдать дом должны были в 2016 году. 


— С даты ввода срок каждый квартал переносится. Последнее обещание мэра до конца 2018 года (у застройщика заканчивалось разрешение на строительство). Теперь уже указан новый срок — второй квартал этого года, — рассказывают дольщики. — Девять многоквартирных домов, словно памятник обмана тех людей, которые поверили в современное законодательство и силы застройщика, грустно возвышаются над городом.

ТЕКСТ

Анна Елкина

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КОММЕНТАРИИ (1)

Валентина
22 апр 2019 в 09:19

Жду, свой ЖК ньютона 🏠