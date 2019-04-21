«Все освящённые»: в Ярославле устроили бизнес на ветках вербы

21 апреля в этом году православные отмечают Вербное воскресенье — один из 12 важнейших праздников верующих. В этот день вспоминают чудо, которое сотворил Христос накануне — воскресил Лазаря. После этого он отправился в Иерусалим.

Люди были поражены сотворённым чудом, оказывали Иисусу Христу царские почести, бросали под ноги пальмовые ветви. В России пальму заменили на вербы. В этот день православные идут на богослужения с букетиками вербы, чтобы освятить их.



Догадливые бизнесмены Ярославля не растерялись и устроили широкую торговлю ветками деревьев. В центре города продают вербы — от 40 до 80 рублей за букетик.