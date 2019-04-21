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Город

«Все освящённые»: в Ярославле устроили бизнес на ветках вербы

Почём отдают

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Ветками деревьев в городе торгуют уже неделю

Фото: Ольга Прохорова

21 апреля в этом году православные отмечают Вербное воскресенье — один из 12 важнейших праздников верующих. В этот день вспоминают чудо, которое сотворил Христос накануне — воскресил Лазаря. После этого он отправился в Иерусалим. 

Люди были поражены сотворённым чудом, оказывали Иисусу Христу царские почести, бросали под ноги пальмовые ветви. В России пальму заменили на вербы. В этот день православные идут на богослужения с букетиками вербы, чтобы освятить их.

Догадливые бизнесмены Ярославля не растерялись и устроили широкую торговлю ветками деревьев. В центре города продают вербы — от 40 до 80 рублей за букетик.

— Все ветки освященные, — говорит продавщица, разложившая товар на углу улицы Кирова и Депутатского переулка.

Говорят, что продают уже освящённые веточки

Ветки продают прямо с земли, на расстеленной клеёнке. Купить букетик можно даже в обычном продуктовом супермаркете. Сегодня на товар скидка.

Бизнес на веточках вербы 

Фото: Александра Савельева

Календарь Великого поста по дням.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Инженер1
21 апр 2019 в 17:54

Гы-гы-гы! Бизнес - во главе угла. Бизнес политический (Не хватает денег - идите в бизнес), бизнес церковный (вы обязаны купить только ПРАВИЛЬНО освященные предметы)