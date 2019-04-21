Судебные приставы пришли к болельщикам прямо во время футбольного матча в Ярославле

Ярославские судебные приставы найдут должников везде. В эти выходные они пришли на стадион во время футбольного матча «Шинник-Тюмень» в Ярославле.
На этот раз должников не брали, а предупреждали.
— В перерывах между игрой всем посетителям предлагалось ознакомиться с удобным сервисом «Банк данных исполнительных производств». Вся информация об использовании сервиса транслировалась на табло в форме видеоролика, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Также мы проинформировали всех пришедших на матч о предстоящей Всероссийской акции «Узнай о своих долгах», которая состоится 26 апреля.
Кстати, матч закончился со счётом 1:0 в пользу ярославцев.
Ярославцы старательно пытаются избежать расплаты по долгам. Жительница Ярославля притворилась маленькой девочкой, когда к ней домой пришли судебные приставы.