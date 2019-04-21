21 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +15°С
usd 63.96
eur 71.92
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
usd 63.96
eur 71.92
Город

Судебные приставы пришли к болельщикам прямо во время футбольного матча в Ярославле

Акцию для должников устроили на стадионе

Поделиться

646
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Судебные приставы устроили акцию на футбольном стадионе

Фото: УФССП по Ярославской области

Ярославские судебные приставы найдут должников везде. В эти выходные они пришли на стадион во время футбольного матча «Шинник-Тюмень» в Ярославле. 

На этот раз должников не брали, а предупреждали. 

— В перерывах между игрой всем посетителям предлагалось ознакомиться с удобным сервисом «Банк данных исполнительных производств». Вся информация об использовании сервиса транслировалась на табло в форме видеоролика, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Также мы проинформировали всех пришедших на матч о предстоящей Всероссийской акции «Узнай о своих долгах», которая состоится 26 апреля.

Кстати, матч закончился со счётом 1:0 в пользу ярославцев. 

Ярославцы старательно пытаются избежать расплаты по долгам. Жительница Ярославля притворилась маленькой девочкой, когда к ней домой пришли судебные приставы.

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Судебные приставы

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)