Судебные приставы пришли к болельщикам прямо во время футбольного матча в Ярославле

Ярославские судебные приставы найдут должников везде. В эти выходные они пришли на стадион во время футбольного матча «Шинник-Тюмень» в Ярославле.

На этот раз должников не брали, а предупреждали.

— В перерывах между игрой всем посетителям предлагалось ознакомиться с удобным сервисом «Банк данных исполнительных производств». Вся информация об использовании сервиса транслировалась на табло в форме видеоролика, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Также мы проинформировали всех пришедших на матч о предстоящей Всероссийской акции «Узнай о своих долгах», которая состоится 26 апреля.

