Не дольше двух месяцев на работу: в Ярославской области осветят участок трассы

Один участок трассы в Ярославской области в этом году станет удобнее и для автомобилистов, и для пешеходов. Речь идёт о дороге Ярославль — Тутаев по левому берегу. Через портал Госзакупок ищут подрядчика, кто возьмётся обустроить на участке дороги наружное освещение и тротуары.

Начальная максимальная стоимость контракта — 8,522 миллиона рублей. По документам работы должны быть закончены в течение 55 дней со дня подписания контракта.

— Восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Ярославль — Тутаев (левый берег) в населённом пункте Пшеничище, в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области, — уточняется место работ в документах.