21 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +15°С
usd 63.96
eur 71.92
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
usd 63.96
eur 71.92
Город

Не дольше двух месяцев на работу: в Ярославской области осветят участок трассы

У дороги также восстановят тротуары

Поделиться

46
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Левобережный Тутаев будет освещен

Фото: Александра Савельева

Один участок трассы в Ярославской области в этом году станет удобнее и для автомобилистов, и для пешеходов. Речь идёт о дороге Ярославль — Тутаев по левому берегу. Через портал Госзакупок ищут подрядчика, кто возьмётся обустроить на участке дороги наружное освещение и тротуары. 

Начальная максимальная стоимость контракта — 8,522 миллиона рублей. По документам работы должны быть закончены в течение 55 дней со дня подписания контракта.

— Восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Ярославль — Тутаев (левый берег) в населённом пункте Пшеничище, в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области, — уточняется место работ в документах. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

дорогиуличное освещение

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)