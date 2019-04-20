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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

Ярославцев заманивают на субботники дорогими подарками

Как принять участие в конкурсе

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Сегодня в Ярославле был общегородской субботник

Фото: Александра Савельева

Мэрия Ярославля раздаёт подарки. Чтобы выиграть, ярославцам нужно принять участие в конкурсе «Я иду на #ЯрСубботник». С 8 апреля по 8 мая сделайте своё фото с инвентарём для субботника либо за работой на субботнике, пройдите по этой ссылке, чтобы вставить фото в рамку #ЯрСубботника. Затем сохраните результат. Последний шаг — выложите кадр в рамке на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #ЯрСубботник и #Включайвесну.

— По этим хештегам ваши фотографии найдут и разместят в группе «Чистый Ярославль». Приглашайте ваших друзей голосовать за своё фото. Победят участники, которые наберут наибольшее количество лайков, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Нужно набрать много лайков под фотографиями.

Фото: мэрия Ярославля

Три победителя, которые наберут больше всех лайков, получат призы. Первое место — велосипед, второе — самокат. Третье место — спортивные часы.

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Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

субботникподарки

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