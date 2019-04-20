Ярославцев заманивают на субботники дорогими подарками

Мэрия Ярославля раздаёт подарки. Чтобы выиграть, ярославцам нужно принять участие в конкурсе «Я иду на #ЯрСубботник». С 8 апреля по 8 мая сделайте своё фото с инвентарём для субботника либо за работой на субботнике, пройдите по этой ссылке, чтобы вставить фото в рамку #ЯрСубботника. Затем сохраните результат. Последний шаг — выложите кадр в рамке на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #ЯрСубботник и #Включайвесну.



— По этим хештегам ваши фотографии найдут и разместят в группе «Чистый Ярославль». Приглашайте ваших друзей голосовать за своё фото. Победят участники, которые наберут наибольшее количество лайков, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

