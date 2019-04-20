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    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Город

Ярославну, которая не выплачивала алименты своим детям, заставили работать на государство

Какую сумму задолжала женщина

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Женщина нигде не работает

Фото: УФССП России по Ярославской области

В Ярославском районе женщину, отказавшуюся от собственных детей, наказали обязательными работами. С начала 2015 года ярославна перестала выплачивать алименты дочери и сыну. Сумма накопилась немаленькая — 530 тысяч рублей. Тогда мать должницы обратилась к судебным приставам.

— Суд назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ. Если должница и на этот раз не исполнит решение суда и свой материнский долг, она будет привлечена к уголовной ответственности, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

В Ярославской области женщина задолжала своим детям полтора миллиона рублей.

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долгалименты

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
20 апр 2019 в 18:51

"Ярославну, которая не выплачивала алименты своим детям, заставили работать на государство"-то есть нарушены права детей,а она будет работать на государство))