Ярославну, которая не выплачивала алименты своим детям, заставили работать на государство

В Ярославском районе женщину, отказавшуюся от собственных детей, наказали обязательными работами. С начала 2015 года ярославна перестала выплачивать алименты дочери и сыну. Сумма накопилась немаленькая — 530 тысяч рублей. Тогда мать должницы обратилась к судебным приставам.



— Суд назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ. Если должница и на этот раз не исполнит решение суда и свой материнский долг, она будет привлечена к уголовной ответственности, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

