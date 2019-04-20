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    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

Из-за миллионных долгов жителей Ярославской области оставят без газа

Где в первую очередь хотят отключить газоснабжение

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Газ могут отключить в конце апреля

Фото: Александра Савельева

Жителей Ярославской области могут оставить без газа. С начала этого месяца задолженность составила 102,5 миллиона рублей. В список должников попало 1500 ярославцев.

— В первую очередь отключения запланированы в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов-Ямском и Угличском районах, где проживает большая часть должников. Все неплательщики, согласно законодательству, уже получили уведомления о предстоящем прекращении газоснабжения. После получения уведомления у потребителя есть возможность оплатить задолженность и избежать неблагоприятных последствий, — прокомментировали в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

В прошлом году долги сократились на 6,97 миллиона рублей, но с начала этого года задолженность увеличились на 13,5 миллиона рублей.

В Ярославле под отключение попали десятки многоэтажек

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ТЕГИ

газ

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
20 апр 2019 в 10:35

Когда отключат Чечню? Долги несоизмеримы