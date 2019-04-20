Из-за миллионных долгов жителей Ярославской области оставят без газа

Жителей Ярославской области могут оставить без газа. С начала этого месяца задолженность составила 102,5 миллиона рублей. В список должников попало 1500 ярославцев.



— В первую очередь отключения запланированы в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов-Ямском и Угличском районах, где проживает большая часть должников. Все неплательщики, согласно законодательству, уже получили уведомления о предстоящем прекращении газоснабжения. После получения уведомления у потребителя есть возможность оплатить задолженность и избежать неблагоприятных последствий, — прокомментировали в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

