Новые технологии: в ярославскую колонию с помощью квадрокоптера перекинули сотовые телефоны

В колонии № 12 в Ярославской области заключённые практикуют новые технологии. Неизвестный мужчина пытался перекинуть на территорию колонии три сотовых телефона. Делал он это с помощью квадрокоптера.



— К месту посадки незамедлительно выдвинулись сотрудники оперативной группы исправительной колонии и летательный аппарат был перехвачен. В ходе осмотра обнаружены 3 сотовых телефона, — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

