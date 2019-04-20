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Город

Новые технологии: в ярославскую колонию с помощью квадрокоптера перекинули сотовые телефоны

Чем закончился эксперимент

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Хозяин квадрокоптера успел сбежать.

Фото: УФСИН России по Ярославской области

В колонии № 12 в Ярославской области заключённые практикуют новые технологии. Неизвестный мужчина пытался перекинуть на территорию колонии три сотовых телефона. Делал он это с помощью квадрокоптера.

— К месту посадки незамедлительно выдвинулись сотрудники оперативной группы исправительной колонии и летательный аппарат был перехвачен. В ходе осмотра обнаружены 3 сотовых телефона, — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Мужчина примотал телефоны к квадрокоптеру.

Фото: УФСИН России по Ярославской области

Недавно не менее удивительным образом неизвестный пытался перекинуть на территорию колонии наркотики. Он засунул запрещённые вещества в картофель и перебросил через забор. 

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ТЕГИ

колония

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