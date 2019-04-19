Ярославец на полгода оставил целый подъезд без тепла

В Ярославле мужчина оставил целый подъезд на улице Пирогова без отопления. Квартира принадлежала двум родственникам — брату и сестре. Но в самой квартире жил сын брата. Мужчина не пускал в квартиру рабочих, чтобы те отремонтировали стояк. Вся проблема была в том, что сам стояк был забетонирован. И, естественно, хозяева не хотели его разрушать. Жильцы подъезда несколько раз по-хорошему пытались договориться с соседями. Но ничего не вышло. Тогда замёрзшие жильцы обратились в суд. Вся эта история длилась полгода.