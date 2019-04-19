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Город

Ярославец на полгода оставил целый подъезд без тепла

Мужчина наотрез отказывался открывать дверь, чтобы отремонтировали стояк

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Дверь удалось открыть только по решению суда

Фото: судебные приставы по ЯО

В Ярославле мужчина оставил целый подъезд на улице Пирогова без отопления. Квартира принадлежала двум родственникам — брату и сестре. Но в самой квартире жил сын брата. Мужчина не пускал в квартиру рабочих, чтобы те отремонтировали стояк. Вся проблема была в том, что сам стояк был забетонирован. И, естественно, хозяева не хотели его разрушать. Жильцы подъезда несколько раз по-хорошему пытались договориться с соседями. Но ничего не вышло. Тогда замёрзшие жильцы обратились в суд. Вся эта история длилась полгода.

— Наши сотрудники вместе с участковым пришли по адресу. Им удалось убедить брата и сестру открыть дверь. Ремонт сделали, и жители дома получили долгожданное тепло, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

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Анна Лурье

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суджильцыотопление

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
19 апр 2019 в 12:46

Они сейчас получили долгожданное тепло? Тогда оно не только долгожданное, но и своевременное.