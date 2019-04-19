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Город

В Ярославле хакеры сорвали городской опрос о памятнике блокадникам Ленинграда

Итоги голосования пришлось признать нелегитимными. Подробности

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Памятник планировали поставить в брагинском парке

Институт развития стратегических инициатив недавно запустил опрос ярославцев по поводу установки нового памятника к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Горожанам показали макет монумента и предложили место для его установки — парк 30-летия Победы в Брагино. Также людей спросили, нравится ли им идея и считают ли они подходящим место. Но опрос пришлось прекратить, а его результаты признать нелегитимными.

— Мы прекратили опрос, посвященный установке памятника жертвам блокадного Ленинграда, по заявке департамента градостроительства мэрии города Ярославля, — объяснили в ИРСИ. — Были обнаружены признаки накрутки при прохождении опроса.

Но от идеи установки памятника и от общегородского голосования всё же чиновники и сотрудники института не отказались. Будут решать, как провести другой опрос, чтобы его не сорвали хакеры.

А жители села Брейтово Ярославской области ужаснулись, когда увидели, как им по губернаторской программе «Решаем вместе!» благоустраивают парк Победы. Они негодуют из-за того, что там вырубили аллею, посаженную ветеранами Великой Отечественной войны.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

памятникблокада ЛенинградаДень Победы

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КОММЕНТАРИИ (4)

1 житель
19 апр 2019 в 07:25

Блокада конечно трагедия,но может хватит памятников,парадов,ракет,танков,маршей и лозунгов?Смотреть нужно в будущее.

Гость
19 апр 2019 в 09:30

черт подери! опять российские хакеры всё сломали! XD