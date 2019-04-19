В Ярославле хакеры сорвали городской опрос о памятнике блокадникам Ленинграда

Институт развития стратегических инициатив недавно запустил опрос ярославцев по поводу установки нового памятника к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Горожанам показали макет монумента и предложили место для его установки — парк 30-летия Победы в Брагино. Также людей спросили, нравится ли им идея и считают ли они подходящим место. Но опрос пришлось прекратить, а его результаты признать нелегитимными.
— Мы прекратили опрос, посвященный установке памятника жертвам блокадного Ленинграда, по заявке департамента градостроительства мэрии города Ярославля, — объяснили в ИРСИ. — Были обнаружены признаки накрутки при прохождении опроса.
Но от идеи установки памятника и от общегородского голосования всё же чиновники и сотрудники института не отказались. Будут решать, как провести другой опрос, чтобы его не сорвали хакеры.
А жители села Брейтово Ярославской области ужаснулись, когда увидели, как им по губернаторской программе «Решаем вместе!» благоустраивают парк Победы. Они негодуют из-за того, что там вырубили аллею, посаженную ветеранами Великой Отечественной войны.