В Ярославле хакеры сорвали городской опрос о памятнике блокадникам Ленинграда

Институт развития стратегических инициатив недавно запустил опрос ярославцев по поводу установки нового памятника к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Горожанам показали макет монумента и предложили место для его установки — парк 30-летия Победы в Брагино. Также людей спросили, нравится ли им идея и считают ли они подходящим место. Но опрос пришлось прекратить, а его результаты признать нелегитимными.



— Мы прекратили опрос, посвященный установке памятника жертвам блокадного Ленинграда, по заявке департамента градостроительства мэрии города Ярославля, — объяснили в ИРСИ. — Были обнаружены признаки накрутки при прохождении опроса.