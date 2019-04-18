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Город

В Ярославской области ввели особый режим: за что могут оштрафовать курильщиков и любителей пикников

Стало известно, в каких местах действует запрет

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С пикниками на время особого противопожарного режима, похоже, стоит повременить

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

В двух районах Ярославской области ввели особый противопожарный режим: Ярославском и Ростовском. Вместе с этим начали действовать запреты, за нарушение которых людям грозят штрафы.

— Нарушение правил противопожарной безопасности во время особого противопожарного режима грозит для граждан штрафом от 2 до 4 тысяч рублей, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Итак, четыре запрета, которые действуют во время особого противопожарного режима:

  • нельзя разводить костры и выжигать сухую траву и мусор в лесах, поселениях, городских округах, на территориях предприятий, а также в садоводческих, дачных и огороднических объединениях;
  • нельзя готовить еду на открытом огне, углях, в том числе на мангалах в лесах, поселениях, городских округах, на территориях предприятий, а также в садоводческих, дачных и огороднических объединениях;
  • нельзя проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных рабочих местах;
  • нельзя бросать на землю горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, а также стекло, включая бутылки и банки.

Так что курильщикам и любителям пикников стоит быть предельно аккуратными, чтобы не нарваться на штраф. Аналогичные запреты действовали и в прошлом году.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

отдыхдачапикникштраф

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
18 апр 2019 в 20:49

А какой толк? Сколько раз вызывали полицию и никаких штрафов!