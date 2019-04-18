В Ярославской области ввели особый режим: за что могут оштрафовать курильщиков и любителей пикников

В двух районах Ярославской области ввели особый противопожарный режим: Ярославском и Ростовском. Вместе с этим начали действовать запреты, за нарушение которых людям грозят штрафы.



— Нарушение правил противопожарной безопасности во время особого противопожарного режима грозит для граждан штрафом от 2 до 4 тысяч рублей, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.



Итак, четыре запрета, которые действуют во время особого противопожарного режима:



нельзя разводить костры и выжигать сухую траву и мусор в лесах, поселениях, городских округах, на территориях предприятий, а также в садоводческих, дачных и огороднических объединениях;

нельзя готовить еду на открытом огне, углях, в том числе на мангалах в лесах, поселениях, городских округах, на территориях предприятий, а также в садоводческих, дачных и огороднических объединениях;

нельзя проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных рабочих местах;