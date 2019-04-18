Миллиарды рублей выручки: «Хартия» попала в список самых богатых компаний на рынке мусора

Ярославский региональный оператор по обращению с отходами попал в список самых богатых компаний, работающих с мусором. По версии издания The Bell, «Хартия» заняла вторую строчку, получив в прошлом году выручку в 2,5 миллиарда рублей.

Самой богатой компанией на рынке мусора, по данным издания, стала малоизвестная «Вива Транс», получив 3,7 миллиарда рублей выручки.

— В прошлом году «Хартия» стала региональным оператором по вывозу бытового мусора сразу на нескольких территориях: в Ногинской зоне Подмосковья, в Туле, в двух районах Тульской области (Киреевском и Щекинском) и на всей территории Ярославской области. Общая сумма 8–10-летних контрактов превысила 61 миллиард рублей, — приводит данные The Bell.

