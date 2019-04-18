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Город

Миллиарды рублей выручки: «Хартия» попала в список самых богатых компаний на рынке мусора

Однако в Ярославской области фирма сына генпрокурора терпит убытки

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Фирма подсчитывает убытки от поджогов мусорных баков в Ярославской области 

Фото: Александра Савельева 

Ярославский региональный оператор по обращению с отходами попал в список самых богатых компаний, работающих с мусором. По версии издания The Bell, «Хартия» заняла вторую строчку, получив в прошлом году выручку в 2,5 миллиарда рублей. 

Самой богатой компанией на рынке мусора, по данным издания, стала малоизвестная «Вива Транс», получив 3,7 миллиарда рублей выручки.

— В прошлом году «Хартия» стала региональным оператором по вывозу бытового мусора сразу на нескольких территориях: в Ногинской зоне Подмосковья, в Туле, в двух районах Тульской области (Киреевском и Щекинском) и на всей территории Ярославской области. Общая сумма 8–10-летних контрактов превысила 61 миллиард рублей, — приводит данные The Bell.

Однако помимо огромной выручки мусорный оператор терпит в Ярославской области и убытки. Они связаны с массовыми поджогами мусорных контейнеров, которые не прекращаются с прошлого года. 

— На 18 апреля текущего года нанесён материальный ущерб на сумму 2 миллиона 113 тысяч 948 рублей за порчу контейнеров, — рассказали в пресс-службе «Хартии». 

В области сожгли 212 мусорных контейнеров регионального оператора. Напомним, компания выиграла контракт на обращение с отходами в Ярославской области на 16 миллиардов рублей

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ТЕГИ

вывоз мусор

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КОММЕНТАРИИ (3)

Сес
18 апр 2019 в 15:57

Вот такого гениального сына вырастил папа Юра!!!))) Всего за год попал в список!!! Молодца!!!!

Глум
18 апр 2019 в 15:46

"Ярославский региональный оператор по обогащению" сначала прочитал

Инженер1
18 апр 2019 в 15:44

Не поверю, что сын генпрокурора терпит убытки. Скорее всего все застраховано.