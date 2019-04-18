Миллиарды рублей выручки: «Хартия» попала в список самых богатых компаний на рынке мусора

Ярославский региональный оператор по обращению с отходами попал в список самых богатых компаний, работающих с мусором. По версии издания The Bell, «Хартия» заняла вторую строчку, получив в прошлом году выручку в 2,5 миллиарда рублей.
Самой богатой компанией на рынке мусора, по данным издания, стала малоизвестная «Вива Транс», получив 3,7 миллиарда рублей выручки.
— В прошлом году «Хартия» стала региональным оператором по вывозу бытового мусора сразу на нескольких территориях: в Ногинской зоне Подмосковья, в Туле, в двух районах Тульской области (Киреевском и Щекинском) и на всей территории Ярославской области. Общая сумма 8–10-летних контрактов превысила 61 миллиард рублей, — приводит данные The Bell.
Однако помимо огромной выручки мусорный оператор терпит в Ярославской области и убытки. Они связаны с массовыми поджогами мусорных контейнеров, которые не прекращаются с прошлого года.
— На 18 апреля текущего года нанесён материальный ущерб на сумму 2 миллиона 113 тысяч 948 рублей за порчу контейнеров, — рассказали в пресс-службе «Хартии».
В области сожгли 212 мусорных контейнеров регионального оператора. Напомним, компания выиграла контракт на обращение с отходами в Ярославской области на 16 миллиардов рублей.