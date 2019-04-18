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Город

В центре Ярославля из-за забега перекроют движение транспорта

Где будет не проехать

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Проезд и стоянку запретят 21 апреля с 6:30

Фото: Александра Савельева

Из-за благотворительного забега «Притяжение весны» 21 апреля в центре Ярославля запретят проезд и парковку машин с 6:30 до окончания мероприятия.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения на нижнем ярусе Которосльной набережной от парка Тысячелетия до дома № 22 по Которосльной Набережной, улице Которосльная Набережная от дома № 22 до часовни Казанской Богоматери, нижнем ярусе Волжской набережной от пересечения с улицей Подзеленье до дома № 2 вводится временное ограничение остановки и стоянки транспорта, — рассказали в мэрии Ярославля.

В это же время введут запрет на движение транспорта на нижних ярусах Которосльной и Волжской набережных.

Если в воскресенье не проехать по некоторым улица в центре будет из-за забега, то в субботу дороги перекроют для репетиции парада. Какие улицы окажутся закрытыми для транспорта.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

перекроют движение

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КОММЕНТАРИИ (1)

Ално
18 апр 2019 в 07:22

Лучше бы вместо парада и забегов город от грязи и мусора вычистили. Такого грязного города как сейчас я никогда ещё не видел.