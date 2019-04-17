В Ярославле хотят разгрести гигантское мусорное поле

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8 апреля 2019
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26 марта 2019
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В прошлом году на территории Ярославской области нашли более 1200 свалок
Фото: правительство Ярославской области
Несанкционированная свалка объемом 500 кубометров расположена у СНТ «Росинка» в Дзержинском районе Ярославля. В ближайшее время её намерены ликвидировать. Для этого фотографию и соответствующие акты направят в администрацию Дзержинского района.
— Разместить на карте информацию о выявленном нарушении может любой неравнодушный житель региона, — сообщил член регионального штаба ОНФ Дмитрий Уторов. — Сейчас на ресурсе есть информация о 120 свалках, 73 из них уже ликвидированы. Хотелось бы отметить, что органы местного самоуправления оперативно реагируют на наши обращения и сразу включаются в работу.
За разведение свалки человека могут наказать штрафом от 2 до 50 тысяч рублей. Организации могут наказать до 250 тысяч рублей.
Напомним, свалка уже много лет находится на этом месте. Рядом с горами мусора находится пруды.