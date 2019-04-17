В Ярославле хотят разгрести гигантское мусорное поле

Несанкционированная свалка объемом 500 кубометров расположена у СНТ «Росинка» в Дзержинском районе Ярославля. В ближайшее время её намерены ликвидировать. Для этого фотографию и соответствующие акты направят в администрацию Дзержинского района.



Если вы увидели незаконную свалку, сфотографируйте её и отправьте по электронной почте в департамент охраны окружающей среды и природопользования. Информация о свалке будет размещена на ресурсе «Интерактивная карта свалок».

