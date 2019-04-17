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Город

В Ярославле хотят разгрести гигантское мусорное поле

Рядом с многолетней свалкой находится пруд

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В прошлом году на территории Ярославской области нашли более 1200 свалок

Фото: правительство Ярославской области

Несанкционированная свалка объемом 500 кубометров расположена у СНТ «Росинка» в Дзержинском районе Ярославля. В ближайшее время её намерены ликвидировать. Для этого фотографию и соответствующие акты направят в администрацию Дзержинского района.

Если вы увидели незаконную свалку, сфотографируйте её и отправьте по электронной почте в департамент охраны окружающей среды и природопользования. Информация о свалке будет размещена на ресурсе «Интерактивная карта свалок».

В рейде участвовали сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования, представители ОНФ, а также единого регионального оператора в сфере обращения с ТКО

Фото: правительство Ярославской области

— Разместить на карте информацию о выявленном нарушении может любой неравнодушный житель региона, — сообщил член регионального штаба ОНФ Дмитрий Уторов. — Сейчас на ресурсе есть информация о 120 свалках, 73 из них уже ликвидированы. Хотелось бы отметить, что органы местного самоуправления оперативно реагируют на наши обращения и сразу включаются в работу.

За разведение свалки человека могут наказать штрафом от 2 до 50 тысяч рублей. Организации могут наказать до 250 тысяч рублей.

Напомним, свалка уже много лет находится на этом месте. Рядом с горами мусора находится пруды.

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КОММЕНТАРИИ (3)

игорь
17 апр 2019 в 13:42

Ну надо же !!! Сенсация !!!
Эта свалка не первый год, и прокуратура обязала администрацию Дзержинского района ее убрать. Почему предписание не выполнено?

Местный
17 апр 2019 в 13:14

Это не "Росинка". Это "Керамик".