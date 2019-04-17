17 апреля среда
СЕЙЧАС +5°С
usd 64.24
eur 72.65
  • 10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +5°С
usd 64.24
eur 72.65
Город

Фильм про погибшего игрока «Локомотива» Ивана Ткаченко увидит вся страна

Когда и где состоится премьера картины

Поделиться

737
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Иван успел побывать капитаном «Локомотива» и его рекордсменом. В копилке спортсмена 313 очков

Фото: создатели фильма

Документальный фильм о ярославском хоккеисте «Локомотива» Иване Ткаченко покажут на большом экране российских кинотеатров. Картина «Капитан Немо» получила прокатное удостоверение.

— 26 апреля в Москве в Доме кино состоится закрытый премьерный показ фильма. Мы долго добивались, чтобы об Иване Ткаченко узнало как можно больше людей, не только тех, кто любит и следит за хоккеем, — рассказали создатели фильма.

Напомним, премьера документального фильма состоялась 7 сентября в Ярославле. Она была приурочена к годовщине гибели хоккейной команды «Локомотив». На предпоказ пришли родители спортсмена, друзья и первые тренеры.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Иван ТкаченкоЛокомотив

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
17 апр 2019 в 09:58

Ваня ПОМНИМ...! :-(