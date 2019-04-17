Фильм про погибшего игрока «Локомотива» Ивана Ткаченко увидит вся страна

Документальный фильм о ярославском хоккеисте «Локомотива» Иване Ткаченко покажут на большом экране российских кинотеатров. Картина «Капитан Немо» получила прокатное удостоверение.



— 26 апреля в Москве в Доме кино состоится закрытый премьерный показ фильма. Мы долго добивались, чтобы об Иване Ткаченко узнало как можно больше людей, не только тех, кто любит и следит за хоккеем, — рассказали создатели фильма.



Напомним, премьера документального фильма состоялась 7 сентября в Ярославле. Она была приурочена к годовщине гибели хоккейной команды «Локомотив». На предпоказ пришли родители спортсмена, друзья и первые тренеры.

