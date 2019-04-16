Съедобные улитки из Переславля и веганские десерты: в Ярославле начнут готовить необычные блюда

На майские праздники в Ярославле будет проходить «Маркет местной еды» — фестиваль, в основе которого лежит идея продвижения локальных продуктов. Участие в нем примут 35 гастроэнтузиастов, работающих на территории региона.



Уже готово меню фестиваля, полную версию которого можно скачать на странице мероприятия в социальных сетях и заранее определиться с выбором. Среди интересных предложений: улитки, выращенные на ферме под Переславлем-Залесским, веганские десерты, где даже сахар заменен на сироп из топинамбура и другие.

