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Город

Съедобные улитки из Переславля и веганские десерты: в Ярославле начнут готовить необычные блюда

В городе будет проходить гастрономический фестиваль

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Фестиваль пройдёт 1 и 2 мая

Фото: правительство Ярославской области

На майские праздники в Ярославле будет проходить «Маркет местной еды» — фестиваль, в основе которого лежит идея продвижения локальных продуктов. Участие в нем примут 35 гастроэнтузиастов, работающих на территории региона.

Уже готово меню фестиваля, полную версию которого можно скачать на странице мероприятия в социальных сетях и заранее определиться с выбором. Среди интересных предложений: улитки, выращенные на ферме под Переславлем-Залесским, веганские десерты, где даже сахар заменен на сироп из топинамбура и другие.

— В этом году на бульваре будут не только готовить и продавать еду. В программе — любительский шахматный турнир с сеансом одновременной игры, лекторий, где, например, можно будет узнать, как правильно читать этикетки на продуктах, ремесленные и кулинарные мастер-классы. Также будут работать школа танцев и веломастерская, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Попробовать местную кухню можно будет 1 и 2 мая на Первомайском бульваре.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

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едафестивальпраздники

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