Как ярославцам присоединиться к акции «Бессмертный полк»: пошаговая инструкция

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Движение «Бессмертный полк» зародилось в 2011 году в Томске
Фото: Александра Савельева
Меньше месяца осталось до Дня Победы. 9 Мая вся страна, а вместе с ней и Ярославль, присоединится к традиционному шествию «Бессмертный полк». Читайте, как принять участие в акции и что для этого нужно.
Каждый год «Бессмертный полк» в Ярославле начинается с Волжской набережной. Участников акции просят собраться в 11:00 у памятника Николаю Некрасову. В 12:00 колонна направится в сторону Народного переулка, далее — Советская площадь и площадь Челюскинцев. Финишировать, как всегда, будем у Вечного огня. Там же будет возложение цветов.
Нужно ли заранее договариваться
— В ряды «Бессмертного полка» может встать любой желающий с фотографией, портретом или транспарантом с фотографией своего родственника — ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла, блокадника, партизана, узника концлагеря, детей войны, — рассказывают организаторы народной акции в Ярославле.
Заранее договариваться не надо. Главное прийти на акцию с правильно оформленным транспарантом. Возьмите дощечку, фанеру или пластик и приклейте на него фотографию ветерана. Под снимком укажите фамилию, имя и отчество, а ниже — воинское звание, годы жизни или службы. Если портрета у вас нет, вы можете разместить на транспаранте эмблему акции «Бессмертный полк».
Где и как изготовить портрет к «Бессмертному полку»
Компания «Стикермания», ул. Полушкина Роща, 15.
Цена: 500 рублей. В эту цену входит сканирование, ретушь и печать фотографии на транспаранте. За распечатку снимка без транспаранта берут 150 рублей. Подождать 3–4 дня.
Компания «Идеа-Микс», ул. Б.Октябрьская, 28, офис 415.
Цена: 600 рублей. Заказ будет выполнен в конце апреля или в начале мая.
Компания «Два слона», ул. Республиканская, 47Б.
Цена за транспарант 600 рублей. Распечатка фотографии на плёнке будет стоить около 200 рублей. Зависит от размера. Распечатать, поместить фото в рамочку и оформить по стандарту — 150 рублей.
Компания «Вершина», ул. Полушкина Роща, 1.
600 рублей стоит транспарант из белого пластика размером 30 на 40 сантиметров.
Компания «Аврора», ул. Белинского, 32в.
Транспарант формата А3 обойдётся вам в 600 рублей. Табличка без держателя — 400 рублей. Баннер на 1 квадратный метр — 360 рублей. Подождать 2–5 дней.
Компания «Никас», ул. Чкалова, 2, офис 508.
Почём: 600 рублей за пластмассовый транспарант толщиной 4 миллиметра и 40 на 30 сантиметров. Дизайн фотографии входит в стоимость (например, вставить медаль, георгиевскую ленточку в углу снимка). Подождать 10 дней.
Компания «Росспринт.ру».
Почём: 500 рублей за пластиковый транспарант формата А3. Дизайн оплачивается дополнительно: за один элемент — 50 рублей. Подождать 1–2 дня.
Фотоцентр «Фотик», ул. Комсомольская, 20.
Почём: 600 рублей стандартный транспарант из ПВХ. Ламинирование и печать фотографии с подписями под ней обойдётся в 100–200 рублей. Подождать 1–3 дня.