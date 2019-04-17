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Как ярославцам присоединиться к акции «Бессмертный полк»: пошаговая инструкция

Где и за сколько можно оцифровать фотографии ветеранов в Ярославле

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Движение «Бессмертный полк» зародилось в 2011 году в Томске

Фото: Александра Савельева

Меньше месяца осталось до Дня Победы. 9 Мая вся страна, а вместе с ней и Ярославль, присоединится к традиционному шествию «Бессмертный полк». Читайте, как принять участие в акции и что для этого нужно.

Каждый год «Бессмертный полк» в Ярославле начинается с Волжской набережной. Участников акции просят собраться в 11:00 у памятника Николаю Некрасову. В 12:00 колонна направится в сторону Народного переулка, далее — Советская площадь и площадь Челюскинцев. Финишировать, как всегда, будем у Вечного огня. Там же будет возложение цветов.

Нужно ли заранее договариваться

Приходите за 15 минут до начала. Полиция будет досматривать личные вещи на пунктах пропуска

Фото: Александра Савельева

— В ряды «Бессмертного полка» может встать любой желающий с фотографией, портретом или транспарантом с фотографией своего родственника — ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла, блокадника, партизана, узника концлагеря, детей войны, — рассказывают организаторы народной акции в Ярославле.

Заранее договариваться не надо. Главное прийти на акцию с правильно оформленным транспарантом. Возьмите дощечку, фанеру или пластик и приклейте на него фотографию ветерана. Под снимком укажите фамилию, имя и отчество, а ниже — воинское звание, годы жизни или службы. Если портрета у вас нет, вы можете разместить на транспаранте эмблему акции «Бессмертный полк».

Подробную инструкцию читайте по ссылке.

Где и как изготовить портрет к «Бессмертному полку»

Во многих компаниях стоит фиксированная цена на транспаранты

Фото: Александра Савельева

Компания «Стикермания», ул. Полушкина Роща, 15.

Цена: 500 рублей. В эту цену входит сканирование, ретушь и печать фотографии на транспаранте. За распечатку снимка без транспаранта берут 150 рублей. Подождать 3–4 дня.

Компания «Идеа-Микс», ул. Б.Октябрьская, 28, офис 415. 

Цена: 600 рублей. Заказ будет выполнен в конце апреля или в начале мая.

Компания «Два слона», ул. Республиканская, 47Б.

Цена за транспарант 600 рублей. Распечатка фотографии на плёнке будет стоить около 200 рублей. Зависит от размера. Распечатать, поместить фото в рамочку и оформить по стандарту — 150 рублей.

Компания «Вершина», ул. Полушкина Роща, 1.

600 рублей стоит транспарант из белого пластика размером 30 на 40 сантиметров.

Можно сэкономить и обойтись рамочкой

Фото: Александра Савельева

Компания «Аврора», ул. Белинского, 32в.

Транспарант формата А3 обойдётся вам в 600 рублей. Табличка без держателя — 400 рублей. Баннер на 1 квадратный метр — 360 рублей. Подождать 2–5 дней.


Компания «Никас», ул. Чкалова, 2, офис 508.

Почём: 600 рублей за пластмассовый транспарант толщиной 4 миллиметра и 40 на 30 сантиметров. Дизайн фотографии входит в стоимость (например, вставить медаль, георгиевскую ленточку в углу снимка). Подождать 10 дней.

Компания «Росспринт.ру». 

Почём: 500 рублей за пластиковый транспарант формата А3. Дизайн оплачивается дополнительно: за один элемент — 50 рублей. Подождать 1–2 дня.

Фотоцентр «Фотик», ул. Комсомольская, 20. 

Почём: 600 рублей стандартный транспарант из ПВХ. Ламинирование и печать фотографии с подписями под ней обойдётся в 100–200 рублей. Подождать 1–3 дня.

Почитайте наш большой материал-инструкцию, как найти информацию о воевавшем прадеде и его подвигах не выходя из дома. 

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ТЕГИ

День Победы9 МаяБессмертный полк

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КОММЕНТАРИИ (1)

zloygnom
17 апр 2019 в 09:49

ога. идти дедам показывать как мы бесславно профукали то, за что они жизни отдали.