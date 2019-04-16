Достучался до властей: депутаты обсудят просьбу ярославца отказаться от покраски бордюров

Депутаты муниципалитета Ярославля обсудят предложение общественника Сергея Казанского, который попросил власти отказаться от покраски бордюров.



— Вопрос рассмотрим на рабочей группе 25 апреля, — объяснил председатель муниципалитета Артур Ефремов. — После этого будет понимание, и мы решим, нужно ли выносить вопрос на комиссию.



Также Ефремов поделился своим личным мнением по этому вопросу. Он считает, чтобы сейчас не красить бордюры, нужно сначала всех их привести в порядок.



Но общественник твёрдо убеждён в своей правоте:

