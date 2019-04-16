Достучался до властей: депутаты обсудят просьбу ярославца отказаться от покраски бордюров

Депутаты муниципалитета Ярославля обсудят предложение общественника Сергея Казанского, который попросил власти отказаться от покраски бордюров.
— Вопрос рассмотрим на рабочей группе 25 апреля, — объяснил председатель муниципалитета Артур Ефремов. — После этого будет понимание, и мы решим, нужно ли выносить вопрос на комиссию.
Также Ефремов поделился своим личным мнением по этому вопросу. Он считает, чтобы сейчас не красить бордюры, нужно сначала всех их привести в порядок.
Но общественник твёрдо убеждён в своей правоте:
— Во-первых, крашеные бордюры портят облик города в зоне ЮНЕСКО, — уверен он. — Во-вторых, чиновники почему-то считают, что это красиво, а на самом деле краска быстро облезает и бордюры выглядят ужасно. Ну и в-третьих, по Правилам дорожного движения предусмотрена покраска бордюров только на островках безопасности, в других местах — это лишнее.
Такой же точки зрения придерживается и известный в России блогер-урбанист Илья Варламов. А вот у чиновников мэрии Ярославля есть свой взгляд на тему с покраской бордюров.