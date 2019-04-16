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Город

Достучался до властей: депутаты обсудят просьбу ярославца отказаться от покраски бордюров

Председатель муниципалитета рассказал, как будет происходить процесс

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Просьбу Сергея Казанского отказаться от покраски бордюров обсудят депутаты муниципалитета

Фото: читатель 76.RU, Михаил Контуев

Депутаты муниципалитета Ярославля обсудят предложение общественника Сергея Казанского, который попросил власти отказаться от покраски бордюров.

— Вопрос рассмотрим на рабочей группе 25 апреля, — объяснил председатель муниципалитета Артур Ефремов. — После этого будет понимание, и мы решим, нужно ли выносить вопрос на комиссию.

Также Ефремов поделился своим личным мнением по этому вопросу. Он считает, чтобы сейчас не красить бордюры, нужно сначала всех их привести в порядок.

Но общественник твёрдо убеждён в своей правоте:

— Во-первых, крашеные бордюры портят облик города в зоне ЮНЕСКО, — уверен он. — Во-вторых, чиновники почему-то считают, что это красиво, а на самом деле краска быстро облезает и бордюры выглядят ужасно. Ну и в-третьих, по Правилам дорожного движения предусмотрена покраска бордюров только на островках безопасности, в других местах — это лишнее.

Такой же точки зрения придерживается и известный в России блогер-урбанист Илья Варламов. А вот у чиновников мэрии Ярославля есть свой взгляд на тему с покраской бордюров.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

городская средабордюры

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гражданин
16 апр 2019 в 16:29

Не ужели они откажутся от этой статьи расходов, так удобно пилить бюджет, летом покрасили поверх грязи, а к осени все смыло. И так каждый год.

лучик добра
16 апр 2019 в 16:13

так давайте вообще ничего не делать - не красить бордюры, не белить деревья, не убирать мусор и листву, не подметать дороги и так город выглядит как одна большая помойка... деньги есть на Масленицу, ну значит и на бордюры найдут, только красить надо краской, а не побелкой и будет красиво...