«Это всё автомобилисты»: в Брагино изуродовали около 30 деревьев в жилом дворе

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В Ярославле за одну ночь почти 30 деревьев во дворе жилого дома на Ленинградском проспекте у дома № 99 в Дзержинском районе оказались изуродованы. У 25 берёз и нескольких лип подрубили кору по периметру у основания дерева. Местные жители, увидев произошедшее, даже расплакались.
— С субботы на воскресенье кто-то подрубил 25 берёз и несколько тополей — вокруг по всему стволу срубили кору, из-за чего дерево может засохнуть и повалиться. У меня на глазах слёзы выступили, когда увидела. Тут же позвонили в управдом, потом направили обращение в районную администрацию, — рассказывает местная жительница Татьяна Прендота. — Думаем, что это кто-то из автомобилистов, потому что машины ставить некуда.
Уже сегодня во дворе работали специалисты от управдома, обрабатывали прорубы специальным составом, который может помочь спасти деревья.
— Если берёзы не спасут, пусть те, кто это сделал, выкорчёвывают их за свой счёт и сажают новые, — подытожила Татьяна Прендота.
Жители дома также обратились в полицию.
— Назначен ответственный человек, по факту обращения проводится проверка, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Теперь полицейские будут устанавливать, кто повредил деревья.
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