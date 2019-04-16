«Это всё автомобилисты»: в Брагино изуродовали около 30 деревьев в жилом дворе

В Ярославле за одну ночь почти 30 деревьев во дворе жилого дома на Ленинградском проспекте у дома № 99 в Дзержинском районе оказались изуродованы. У 25 берёз и нескольких лип подрубили кору по периметру у основания дерева. Местные жители, увидев произошедшее, даже расплакались.

— С субботы на воскресенье кто-то подрубил 25 берёз и несколько тополей — вокруг по всему стволу срубили кору, из-за чего дерево может засохнуть и повалиться. У меня на глазах слёзы выступили, когда увидела. Тут же позвонили в управдом, потом направили обращение в районную администрацию, — рассказывает местная жительница Татьяна Прендота. — Думаем, что это кто-то из автомобилистов, потому что машины ставить некуда.