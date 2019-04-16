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Город

«Это всё автомобилисты»: в Брагино изуродовали около 30 деревьев в жилом дворе

Теперь полиция Ярославля ищет тех, кто это сделал

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Деревья попытаются спасти 

Фото: Елена Вахрушева 

В Ярославле за одну ночь почти 30 деревьев во дворе жилого дома на Ленинградском проспекте у дома № 99 в Дзержинском районе оказались изуродованы. У 25 берёз и нескольких лип подрубили кору по периметру у основания дерева. Местные жители, увидев произошедшее, даже расплакались. 

— С субботы на воскресенье кто-то подрубил 25 берёз и несколько тополей — вокруг по всему стволу срубили кору, из-за чего дерево может засохнуть и повалиться. У меня на глазах слёзы выступили, когда увидела. Тут же позвонили в управдом, потом направили обращение в районную администрацию, — рассказывает местная жительница Татьяна Прендота. — Думаем, что это кто-то из автомобилистов, потому что машины ставить некуда. 

Машины во дворе нередко ставят между деревьями 

Уже сегодня во дворе работали специалисты от управдома, обрабатывали прорубы специальным составом, который может помочь спасти деревья. 

— Если берёзы не спасут, пусть те, кто это сделал, выкорчёвывают их за свой счёт и сажают новые, — подытожила Татьяна Прендота. 

Из деревьев после порезов сочился сок 

Жители дома также обратились в полицию. 

— Назначен ответственный человек, по факту обращения проводится проверка, — уточнили в УМВД по Ярославской области. 

Теперь полицейские будут устанавливать, кто повредил деревья. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина
Елена Вахрушева

ТЕГИ

деревья

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
16 апр 2019 в 16:29

Что бы засохли наверняка. Стоянку надо под кредитопомойки китайские и корейские